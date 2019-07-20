【游泳長池世錦賽】何詩蓓歐鎧淳領軍　明日揭幕　14港將全力爭標

世界游泳錦標賽明日開鑼，香港隊一行14人日前出發韓國光州為賽事作最後準備。 港隊續有衝牌、爭標及新力量三線焦點，當中曾於去屆200米自游出「世界第五」的何詩蓓更是獎牌希望。

香港獎牌希望 何詩蓓100、200自全力出擊

何詩蓓（Siobhan）由2015年世界賽成為香港首名游出奧運A標泳手起，實力一直有增無減，除了去屆世界賽200米自游出「世界第五」，其後在世界大學生運動會亦取下100、200自由泳金牌。今年4月這名飛魚在香港長池計時賽一日連取100、200米自由式東京奧運資格，轉戰環地中海兩站更獨攬3金1銀1銅。今屆世錦賽何詩蓓將出戰100、200米自，200自對手更包括有奧運5金莉迪姬、瑞典名將夏絲唐。縱使Siobhan直言會先放下去屆「世界第五」的包袱，並向個人最佳時間進發，惟根據國際泳聯所列，Siobhan今年所造出的1分56.06秒為2019年世界第10快時間，預料這名21歲泳手很大機會再次於決賽亮相，並全力爭取今屆獎牌。

何詩蓓再戰世錦賽，力爭獎牌。（梁鵬威攝）

歐鎧淳、何甄陶、接力隊 向奧運資格邁進

另一焦點為奧運資格爭奪，個人最佳時間距離100米背A標僅僅0.13秒的歐鎧淳，世界賽將在50、100背亮相。「淳淳」自去年雅加達亞運造出100背PB1分00.38秒的香港紀錄後，並於香港長池計時賽及環地中海賽摩納哥站再次游入1分01秒內時間。此外，她上月亦造出27.89秒的新50背港績，可見這名背泳好手狀態不俗。另外，21歲新星何甄陶於剛剛的拿玻里世界大學生運動會，男子50米自由泳準決賽造出22.18秒刷新自己所保持的香港紀錄。此時間亦距離奧運A標僅差0.17秒，相信何甄陶絕對有力爭取東京奧運入場券。

歐鎧淳（左）與何詩蓓（右）。（資料圖片）

+ 7 + 6 + 5

值得一提是，奧運游泳接力參賽資格明年5月22日「截標」，每個賽項有16個席位，包括世界錦標賽頭12的隊伍，及扣除前者12隊後最快4隊。2016年歷史性游入奧運的女子4x100混合泳接力隊今屆勢向東京奧運入場券出發，預料何詩蓓及歐鎧淳將會領軍出戰。

何甄陶。（資料圖片；楊宇翹攝）

小將亮相國際舞台

往往除了衝牌、爭標，大賽亦是讓小將發光發亮的舞台。於本地學界屢獲殊榮的何南慧，今屆世界賽將出戰女子400、800及1500自賽事，力求爭取個人最佳時間。這名17歲女生上月在環地中海賽巴塞隆拿站1500米計時賽游出16分51.05秒，一破2009年鄧穎欣東亞運的香港紀錄，亦為自己取下成人組首個港績。香港男泳員亦不容忽視，三名小將林昭光、卓銘浩及吳宇軒，4月時已於長池計時賽證明其實力。當中16歲的卓銘浩在今屆世界賽更200、400、800及1500米自由式「四線出擊」，預料這名男生絕對有機會刷新香港紀錄。

光州世界游泳錦標賽，香港游泳隊首日賽程。（01美術製圖）

香港游泳隊賽程直擊：