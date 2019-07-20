【美職聯】伊巴謙莫域帽子戲法　洛杉磯銀河勝出打吡戰

美職聯的洛杉磯打吡，伊巴謙莫域及卡路士韋拿鬥入波，最終有伊巴大演帽子戲法的洛杉磯銀河，主場以3：2擊敗有卡路士韋拿梅開二度的FC洛杉磯。伊巴的第一個入球相當精彩，面對對手的兩人夾擊，一控一挑就避過，禁區外凌空抽射破網。

在美國時間昨日（7月19日）的美職聯比賽，洛杉磯打吡，由洛杉磯銀河主場對FC洛杉磯。賽前洛杉磯銀河射手伊巴謙莫域講到對手前鋒卡路士韋拿，記者問這名瑞典鋒將：「在洛杉磯還有另一個球員叫卡路士韋拿，他入19球及12次助攻，帶領他的球隊在聯賽領先。那麼，你還是否認為自己是美職聯的最佳球員？」

卡路士韋拿射入12碼，為客隊先開紀錄。（路透社）

37歲的伊巴回答：「因為他（韋拿）還在職業生涯的黃金時期。他幾多歲？29歲？他在職業生涯的黃金時期踢美職聯。當我29歲的時候，我在什麼地方？這裏有很大的分別。」伊巴這番言論令這場洛杉磯大戰增添更多的關注，也令球迷更著眼於伊巴及卡路士韋拿兩位射手的比拼。

伊巴入球動作一氣呵成

的確，今場美職聯成為兩人的舞台。卡路士韋拿在4分鐘射入12碼開紀錄，但在8分鐘，伊巴馬上以一記精彩的入球扳平。當時伊巴接應隊友的高波，面對FC洛杉磯兩名守將的夾擊，他心口一控，再乖巧地一挑，就避開了他們，來到禁區頂，面對龍門。伊巴待皮球彈一彈地，便凌空一抽射入。

伊巴凌空一射，為銀河追平1：1。（路透社）

伊巴與隊友慶祝入球。（路透社）

這一連串動作如行雲流水，充分展現了伊巴的身體質素及技術。由他用心接波的一剎那，他已經觀察好敵將位置，一挑過人，盡顯其身體的柔韌以及控球技術。最後，他一射，皮球如弧線般劃過，直入網中，為銀河追平1：1。

伊巴謙莫域第一個入球片段：

換邊後，伊巴再入兩球，先在56分鐘接應迪亞高普蘭達傳中，以泰山壓頂的方式，力壓對手的右閘佐敦哈維，一頂入網。70分鐘，伊巴在娥眉月頂勁射地波建功，攻入今場個人第3球，為銀河領先到3：1。雖然卡路士韋拿在補時階段入波，但有伊巴帽子戲法的銀河，仍以3：2勝出。

伊巴下半場頭槌建功，助銀河領先。（路透社）

伊巴謙莫域第二個入球片段：

伊巴攻入3球後，今季17次上陣入16球，排美職聯射手榜次席，他還有3次助攻。至於梅開二度的卡路士韋拿，則以21球8次助攻繼續排射手榜首。

全場精華片段：