【劍擊．世錦賽】蔡俊彥從世大出局到世錦8強　經歷不一樣的7月

月初才於世界大學生運動員碰壁，今天卻在世界劍擊錦標賽大勇殺入8強，香港男子花劍隊新星蔡俊彥，經歷了不一樣的7月。 儘管於8強以10：15不敵法國的Enzo Lefort，但已平下香港男子花劍於世錦賽的歷來最佳戰績。

若張家朗是港隊一號主將，蔡俊彥（Ryan）就是一路奇兵。今屆世錦賽，張小倫和蔡俊彥從預賽晉級正賽，張家朗則因世界排名直接進入64強。3人命運迥異，張小倫首圈下馬，6號種子張家朗於32強以5：15不敵俄羅斯的Dmitry Zherebchenko，意外出局；反觀蔡俊彥愈戰愈勇，尤以32強火併2號種子、美國的Race Imboden一仗，他以15：9爆冷取勝，成為港隊獨苗。16強遇上淘汰張小倫的西班牙劍手Carlos Llavador，蔡俊彥一直領先，雖然一度被追至11：12，但他冷靜地連取3劍，以15：11奠勝，首次殺入世錦賽8強，也平了2013年張小倫晉級8強的港隊歷來世錦男花最佳戰績。

蔡俊彥於世錦賽表現大勇。（資料圖片）

來到8強戰，蔡俊彥陷入苦戰，一度落後5：12，並以6：12完成第一節。他把握休息的一分鐘調整戰術，在第二節力追至10：13，可惜最後無法平反敗局，以10：15告負，但8強戰績絕對「抵讚」。

蔡俊彥（右）近一年極速冒起。（資料圖片；高詩琦攝）

蔡俊彥正式躋身全職成年港隊後，近一年極速冒起，去年先擊敗張小倫奪得亞運資格，並與隊友奪得團體銀牌，突破銅牌往績；踏入賽季，蔡俊彥於世界盃聖彼德堡站再與隊友奪得團體亞軍，創出香港歷史，之後更摘下大獎賽上海站個人銅牌，寫下個人最佳戰績。不過他月初於世大運首圈出局，成為今季低潮，猶幸他三周之內反彈，在世錦賽回勇，再次為港爭光。

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