【英超】迪基亞同意曼聯6年新合約　加薪近倍成全球最高薪門將

可能是西班牙人身份的關係，也可能是曼聯成績不濟，幾乎每年夏天都會傳出西甲班霸皇馬有意收購曼聯門將迪基亞（David de Gea）的消息。現在皇馬已經有高圖爾斯，又傳他會去巴黎聖日耳門（PSG）。 今年夏天，重建中紅魔的當前急務不止增兵，還要留住隊中幾枝棟樑大柱，第一個好消息終於出現：迪基亞同意會方開出的一紙新合約。

平定「山神之亂」的開端？

曼聯的「山神之亂」，始於阿歷斯山齊士加盟後，近50萬英鎊周薪人工（40萬英鎊周薪+7.5萬英鎊出場費），遠遠超出一眾原屬頂薪球員的水平，據聞令保羅普巴（29萬英鎊周薪）、盧卡古（20萬英鎊周薪）、迪基亞（20萬英鎊周薪）三大球星不滿，他們原本在一隊內人工最高，山齊士一出現，頓時令他們矮人一截。

山齊士在曼聯的日子，不止受傷患困擾而乏善可陳，即使他在場上拼勁依然，有心人不難發現個別隊友鮮有傳球予他，令他的發揮更加綁手綁腳。

曼聯近年簽入不少高薪一族，例如出場機會不多的費特，周薪達18萬英鎊，全年全隊人工總額逾3億英鎊，在英超緊隨曼城之後高佔第二位，因此即使知道幾位大將有離心，也遲遲未出「加人工」一招。不過在沉寂數個球季，新一季又失去歐聯參賽資格之後，紅魔已負擔不起失去更多，前中後三線主將今夏的策略：盧卡古是「惜售」，查詢價企硬在8800萬英鎊，並已拒絕國際米蘭5400萬英鎊的出價，普巴是不賣，查詢價1.8億英鎊，最迫切是留住2020年6月約滿的迪基亞。銀彈策略於是首先用在他身上。

成功爭取！迪基亞據報同意球會開出的6年新約，獲大幅加薪。（Getty Images）

全球最佳門將人工一覽（按圖放大）

+ 6 + 5 + 4

人工冠絕一眾行家

迪基亞現年28歲，他在曼聯漏洞處處的防線左飛右撲一柱擎天，是隊中表現最突出一員，惟上季表現間中失準，患得患失。

他曾經希望加盟的皇馬大門，隨高圖爾斯上季投銀河艦隊已閉上，曼聯為他開出一紙為期6年的新合約，周薪由現時的20萬英鎊，大增87.5%至37.5萬英鎊，令他輕易成為全球最高人工門將。其實這個說法不太準確，因為他原本的20萬英鎊周薪，已是冠絕同儕（詳見上面圖輯），加薪後他將差距越拉越遠。這份2025年到期的合約，可為他帶來1.17億英鎊收入。

曼聯成功留住迪基亞，算是新球季一個好開始。（Getty Images）

後防基石留效 下一步是……

迪基亞目前正隨隊在亞洲出戰一系列季前熱身賽，在去留之間經過一段時間深思熟慮（當然只得曼聯與PSG揀，也不是太困難的事情），最終決定留效，並會在回到曼徹斯特後跟球會簽約。

迪基亞選擇留隊，肯定有助兵荒馬亂的曼聯穩定軍心，下一步便是盡快處理盧卡古和普巴的去留問題。8月9日英超新一季開鑼，蘇斯克查和曼聯必須跟時間競賽。

英超各隊首5輪賽程（按圖放大）