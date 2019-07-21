【游泳長池世錦賽】孫楊400自四連霸　賀頓黑面拒上頒獎台

世界游泳錦標賽400米自由式決賽，再次成為中國游手孫楊與澳洲泳手賀頓（Mack Horton）的宿敵對壘，後者3年前曾宣稱對方服用禁藥，當孫楊以0.73秒之差擊敗他、連續4屆稱霸世錦賽，賀頓領取銀牌後便拒絕在奏國歌時段與孫楊同站頒獎台，並且全程「黑面」贈慶。

這場宿敵對決，開賽前已經火藥味十足。排在第二線道的賀頓，站在他的線道旁，目光如炬地瞪着第四線道的孫楊。150米轉塘，帶頭的是另一位澳手泳手麥洛連（Jack McLoughlin），到200米孫楊開始發力帶頭，賀頓同時開始慢慢加速，最後100米前列泳手紛紛發力，孫楊仍有領先優勢，300到350米賀頓的分段時間27.74秒，較孫楊快0.06秒。

最後50米才是勝負關鍵，賀頓游出26.61秒，不過孫楊的分段時間是更快的26.58秒，並以3分42.44秒勝出，賀頓只能以0.73秒之差屈居亞軍。後勁凌厲的意大利泳手迪堤（Gabriele Detti），繼2016奧運和2017世錦賽之後，再次屈居兩人之後，以3分43.23秒成為季軍。

孫楊在世錦賽400自四連霸，個人在賽事累積第十面金牌。（楊宇翹攝）

孫楊400自奪金，領獎時賀頓目無表情更刻意跟對方保持距離。（楊宇翹攝）

賀頓拒絕上頒獎台

比賽過程已經夠精彩，誰知好戲在後頭。衝線後，當孫楊從電子計分板得知自己勝出，再次做出瘋狂拍水的招牌動作，慶祝自己在這個項目連續四屆成為冠軍，也是他個人在長池世錦賽累積第十面金牌。同場泳手逐一與孫楊在池內握手或上水後擁抱祝賀，只有賀頓一人拒絕跟他握手。

到頒獎時，賀頓領取銀牌後，便拒絕站上頒獎台，當中國國歌奏起，台上只有孫楊和迪堤，賀頓面無笑容站在原地。之後三位泳手循例繞場一周接受現場觀眾祝賀，賀頓也有一起但一直跟孫揚保持距離。

賽後賀頓承認感到極為沮喪，「我想你知道什麼是對敵，我只想說他的動作和處事方式，較我任何說話更加響亮。」即使他為個人表現感失望，同時又稱：「我很沮喪，我想你應該知道為什麼。」

孫楊世錦四度稱霸逐格睇（按圖放大）

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賀頓與孫楊的3年積怨

400米自由泳是孫楊的拿手項目，自2011年世錦賽開始，連續四屆掄元，現年23歲的賀頓同樣擅長中長距離自由泳，2016年里約熱內盧奧運會更成功擊敗孫楊奪金，可謂一時瑜亮。

兩人的恩怨也是要從2016奧運說起。兩人在泳池同時練習期間，孫楊被指用水潑向賀頓，澳洲泳手不予理會，並指他「沒有時間理會禁藥騙子」，中國泳迷指賀頓種族歧視，要求他道歉。黨媒《環球時報》對他和澳洲發動攻擊。賀道沒有道歉，事件亦不了了之。

毫無疑問，孫楊是史上其中一位最偉大中長距離自由泳手，然而禁藥醜聞始終纏繞着他的職業生涯，今年1月消息指他的一個血液樣本被破壞，未能如期送驗，卻未受國際泳聯處分。世界運動反禁藥機構（World Anti-Doping Agency, WADA）上告國際體育仲裁法庭，可是要待今年9月才開審，令孫楊可以出戰今屆世錦賽。此事令不少頂級泳手感到憤怒和不滿。

孫楊今屆在400米賽事表現出色。（楊宇翹攝）