【游泳長池世錦賽】莉迪姬400自首度大賽失手　不敵18歲澳洲新星

22歲的美國「女水神」莉迪姬（Katie Ledecky），每逢大賽無寶不落，今屆世錦賽前，拿手的400米自由泳更是大賽中從未失手。 初賽成績第一名入決賽，滿以為可順利繼2013、15、17年後再次奪標，可是最後卻失之交臂只得一面銀牌，賽後她這樣解釋。 01體育光州直擊

世錦賽銀牌一面，可能已是不少泳手畢生成就，對頸項掛過14面世錦賽金牌的莉迪姬而言，卻是賽後向傳媒解釋為何失準的理由，在公開大型賽事決賽，她在400米自由泳從未輸過。

莉迪姬在決賽的表現一如以往，起步開始由頭帶到尾，最後50米仍領先第二位的澳洲18歲泳手堤密絲（Ariarne Titmus）0.62秒，最後不止被對方反超前，而且更以1.21秒之差落敗只得亞軍，令所有人跌破眼鏡。

莉迪姬在400米自由泳決賽落敗後，一臉失落。（楊宇翹攝）

女子400米自由泳決賽澳洲新星堤密絲奪冠，莉迪姬只得亞軍。（楊宇翹攝）

最後50米發生什麼事？

擅長400、800、1500米自由泳的莉迪姬，一向以耐力見稱，她在400米決賽的最後50米，卻是8名泳手中分段成績最慢一人，堤密絲這分段的時間較她快1.83秒之多，可見事情並不尋常。

她在賽後解釋，「最後一次轉池之後，我感到僵硬，雙腿麻木了，明顯地，Ariarne把握住這個機會」。莉迪姬承認落敗對她而言是個「新體驗」，「令我有點受傷，感覺不熟悉也很陌生。」連同她優勢較少的200米自由泳項目在內，這已經是莉迪姬連續第三個國際賽事決賽吃下敗仗。

她自言賽前準備充足，「我為今屆賽事所作的體能準備工夫做得出色極了，期待自己可以游得較這賽果快很多。」上星期她說自己在泳池內的感覺不錯，也許是自2016奧運至今最好，「我知道今場比賽會很艱難，我非常緊張。」

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能跟莉迪姬對抗的新星

即使莉迪姬今趟說得上是失準，一直以對方為奮鬥目標的堤密絲，早已作好準備才能把握住得來不易的機會，「我知道自己是有一定機會的」，為燃起她的鬥志，堤密絲的教練會在練習期間大叫莉迪姬的名字在游泳界已非秘密，一次勝利未有令堤密絲樂極忘形：「她是史上最佳女泳手」。這面金牌是這位澳洲新星首面個人世錦賽獎牌，兩年前只有16歲的她已曾在4x200米自由泳項目奪金。

今次莉迪姬的失準，亦令星期三舉行的女子200米自由泳決賽更為矚目。莉迪姬的強項是耐力，令她在200米項目的優勢減少，今年堤密絲在200自的成績較她更快，擁有「Terminator」外號的堤密絲，會否再次成為摧毀莉迪姬的「終結者」？

與往年一樣，莉迪姬今屆同樣出戰200、400、800、1500米自由泳及200米自由泳接力五項賽事，今次落敗顯然激發起她的鬥志，「我必須反彈過來，我要還擊」。仍只有22歲的她稱霸泳壇多年，難免有「無敵是最寂寞」之歎，堤密絲來得正及時。