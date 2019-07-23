【空手道】劉慕裳新拳路力爭東京奧運資格　「盼保持世界前五內」

世界排名第4的香港女子空手道代表劉慕裳，周六於烏茲別克塔什干舉行的亞洲空手道錦標賽女子個人形摘銀，港隊胡樂敏、杜小鳳及馬嘉敏亦在隊際形勇摘銅牌。 港隊在周二早上凱旋，時隔4年再闖決賽奪銀，劉慕裳坦言因緊張未能發揮最好表現，在新拳路漸成熟下盼能保持世界前五位置，向東京奧運進發。

現時世界及奧運排名均名列第4位的劉慕裳，相隔4年再闖亞錦賽女子個人形決賽，不敵日本宿敵清水希容摘銀，她坦言今屆打入決賽是「必須」的：「取得銀牌是開心又帶點平靜，因為抽籤後與日本、伊朗不同組別，晉級沒去年般難，所以與教練都覺得入決賽是要做到的事。」她謂因為4年後再入金牌戰有點緊張，新拳路雖比之前成熟，仍未能發揮最佳表現。

劉慕裳只要在明年4月6日前保持在奧運資格排名前四便穩奪資格。她目前世界排名及奧運資格排名均位列第4，大有機會闖奧。（葉詩敏攝）

空手道隊在今屆亞錦賽共奪一銀一銅。（葉詩敏攝）

再遇上亞運4強戰對手清水，她刻意以新拳路應戰：「想知道用不同風格的新拳路跟她打，裁判的感覺會是怎樣，我覺得25.54分不是低的，但她沒有用這一年的決賽拳，反而用了亞運贏我的那套，我有點意外。」

雖然失落金牌，取得積分後仍有助她爭取在2020年4月積分截止前，力保排名取得東京奧運資格，「距離東奧還有9站，自己是想保持在前五內，不要被拉開分數」。由於8月沒有比賽，她將赴日本訓練，備戰9月至11月的5站聯賽。

【空手道亞錦賽】劉慕裳個人型奪銀 香港獲女子隊際型銅牌

胡樂敏、馬嘉敏及杜小鳳及隊際形組合摘下銅牌，是相隔10年的亞錦賽隊際獎牌。（葉詩敏攝）

港隊相隔10年再奪亞錦隊際獎牌

除了一面銀牌，港隊憑女將胡樂敏、杜小鳳及馬嘉敏在隊際形組合亦摘下銅牌，是相隔10年的亞錦賽隊際獎牌。曾在世界一級空手道A級系列賽取得分站冠軍的馬嘉敏表示感動：「意義在於我們上兩屆失落獎牌後沒有放棄，證明只要不放棄便會有成功的機會。」

3人均是首次取得亞錦賽獎牌，特別是在新計分制下，演練時間由6分鐘改至5分鐘，節奏和鋪排需重新調整，三人對奪牌喜出望外。入隊10年的胡樂敏坦言實現夢想：「一直有個想站上亞錦賽頒獎台的夢想，3年前組成這個組合，前兩次都欠經驗，今年3年默契出來了。」