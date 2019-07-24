【曼城訪港】辛尼Vs科頓FIFA決戰　電競館內球迷HIGH翻天

英超勁旅曼城周三（24日）晚將跟本地班霸傑志，在香港大球場合演「賽馬會傑志中心盃」，周二早上辛尼、科頓連同三位隊友，先到旺角CGA電競館踢場電競熱身賽，雖然最後0：0和氣收場，但球迷一樣睇得興奮叫得開心。

周二早上11時，旺角CGA電競館充滿淺藍力量，不論場地的LED燈和佈置都是曼城的淺藍色，非常有心思，門口還有今年曼城所贏得的4項賽事冠軍獎盃，心思的佈置全因5位曼城猛將辛尼（Leroy Sané）、科頓（Phil Foden）、盧卡斯尼美查（Lukas Nmecha）、丹尼爾基梳爾（ Daniel Grimshaw）和保維達（Ian Poveda）即將來到電競館內和球迷比試電競技術。

活動未開始電競館活動場地已經迫爆，現場很多球迷只能站立參與活動，更有球迷楊小姐向筆者表達不滿：「我們買了480元門票入來，但係就無位坐。」她都明白這是CGA電競館第一次與外國球隊辦活動，希望日後有改善。

活動時有不少球迷沒有坐位，全程站立。（潘思維攝）

辛尼進場時，全場HIGH爆。（潘思維攝）

「Sané！Sané！」球迷聲音如雷聲一樣，歡迎曼城球星出場，雖然曼城保安一如外間所說格外嚴格，但5位球員表現非常親民，在問答環節時一直笑面迎人，丹尼爾基梳爾更笑稱科頓電競實力是全隊最強，辛尼就一貫德國人的認真性格，表示一直專注足球事業上，只趁空閒時間才會打機放鬆心情。

問答過後來到活動重點，就是科頓對辛尼的FIFA電競大戰，賽前科頓被睇高一線，但聲稱少打機的辛尼賽事中表現不俗，兩位選手都互有攻勢，令球迷睇得「嘩！嘩！嘩！」賽事氣氛不比伊蒂哈德球場弱，熱鬧的賽事過後兩隊悶和0：0，但無減觀眾對今次活動的熱情，再加上主辦單位「好識做」每位到場球迷都可以拿到5位球員簽名的海報，還是中學生的林先生稱：「相當滿意場地氣氛，現在可以合照都已經很開心了。」

曼城球星訪港電競館活動實況（按圖放大）

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今次活動筆者還發現了遠在廣州來的曼城球迷，他們周一（22日）坐直通車到香港，當中球迷Cici感慨道：「其實我們曾經去信曼城叫他們來廣州做活動，但可惜他們沒有來，其實廣州有很多英超迷，希望日後英超球隊有機會來廣州。」被問道經過元朗事件後有擔心香港治安嗎？她表示有點擔心，但後來有另一廣州球迷補充：「如果治安真的有問題曼城的賽事就取消了，所以相信治安無問題，還希望香港所有人都可以平安。」