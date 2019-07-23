【足球】通天老倌黃耀信離世　昔日麾下球員懷念豪爽笑聲

80年代活躍一時的本地足球名將黃耀信，長年對抗癌魔，今日（23日）下午與世長辭，終年61歲。

黃耀信在70年代出道，1982年加盟當時的香港足壇班霸精工，亦曾效力星島、東方、依波路等，球員時代多次代表香港，由於能司職中後場多個位置，獲譽為「通天老倌」；黃耀信退役後轉任教練，曾執教好易通、二合、愉園等球會，他曾領好易通在主場迎戰強陣出擊的英格蘭，僅輸0：1；人稱「師傅信」的他在1998/99球季以二合教練身份，獲選該季最佳教練。離開球圈後，黃耀信常出席元老隊活動及比賽，他患上癌症多時，但一直積極對抗癌魔，惜至今午離世。

黃耀信生前積極參加各元老隊活動。（相片來源：黃耀信Facebook）

唐建文：師傅信是人生導師



「他對我來說是很好的導師」，曾在愉園於「師傅信」麾下效力的唐建文，如此形容昔日恩師，「他除了教我們球場上的事，也教了很多人生上的事。」唐文坦言兩周前去探望，已知恩師病情嚴重。回憶在愉園由黃耀信執教的日子，唐建文指當時「師傅信」給予陣中7名年輕球員很多機會，「他教我們在球場上應有的態度，不能輸，唔踢得都要跑得。」當時愉園有大批當打球員，但黃耀信對年輕球員要求更高：「有豪豬（蔣世豪）、細焯（潘耀焯）、偉文（李偉文）、卓卓等，所以他要求我們做得更多、付出更多。」

唐建文稱，黃耀信離開球圈後，仍常與圈中好友、昔日隊友及弟子聚餐，他感概地道：「很掛念他，懷念他說的故事……他豪爽的笑聲，很多人都會懷念。」