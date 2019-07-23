【游泳長池世錦賽】200自決賽第一名被DQ　孫楊奪金再有泳手抗議

已在今屆世界游泳錦標賽奪得一金的孫楊，200米自由泳決賽再度出場。他第二名觸池，卻因對手被取消資格，再奪一金。 繼澳洲泳手賀頓（Mack Horton）後，英國的史葛（Duncan Scott）也拒絕跟這位中國泳手同台領獎。 01體育 韓國光州直擊

孫楊周日（21日）在400米自由泳決賽力壓宿敵賀頓奪冠，這位中國游泳巨星耐力驚人，相對而言他在200米賽事的優勢較少。

周二（23日）的200米自由泳決賽，頭50米8位泳手已鬥得難分難解，孫楊最後一名轉池。澳洲的劉易斯（Clyde Lewis）與日本泳手松元克央保持速度，100米頭兩名轉塘。第三個50孫楊開始發揮凌厲後勁，分段時間26.60秒突圍而出。

最後50孫楊保持速度，一眾對手同時加速立陶宛泳手Danas Rapsys游出26.25秒最快段速，並以1分44.69首次衝過終點，孫楊以1分44.93秒緊隨其後。不過大會旋即公布Rapsys因起跳時偷步，被取消資格。孫楊補上成為冠軍，繼400米自由泳後，再奪一金。個人累積長池世錦賽第11面金牌。

金牌失而復得，孫楊露出開心表情。（美聯社）

立陶宛泳手Danas Rapsys偷步被取消資格

孫楊「失而復得」逐格睇（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

這場刺激的決賽，俄羅斯泳手Martin Malyutin和英國的史葛（Duncan Scott）同以1分45.63秒得第三名。周日賀頓在頒獎台拒絕與孫楊同台一幕，尷尬地再度上演。

跟賀頓一樣，史葛在拒絕與孫楊握手，得獎者大合照的時候，他亦拒絕與另外兩名泳手一起踏上跟孫楊的同一級，獨自遠遠留在第三名的那一級，作為對國際泳聯讓孫楊出戰今屆賽事的無聲抗議。

英國泳手的無聲抗議（按圖放大）

孫楊禁藥爭議

2016奧運孫楊與賀頓在泳池同時練習期間，孫楊被指用水潑向賀頓，澳洲泳手不予理會，並指他「沒有時間理會禁藥騙子」，中國泳迷指賀頓種族歧視，要求他道歉。黨媒《環球時報》對他和澳洲發動攻擊。賀道沒有道歉，事件亦不了了之。

毫無疑問，孫楊是史上其中一位最偉大中長距離自由泳手，然而禁藥醜聞始終纏繞着他的職業生涯，今年1月消息指他的一個血液樣本被破壞，未能如期送驗，卻未受國際泳聯處分。世界運動反禁藥機構（World Anti-Doping Agency, WADA）上告國際體育仲裁法庭，可是要待今年9月才開審，令孫楊可以出戰今屆世錦賽。此事令不少頂級泳手感到憤怒和不滿。