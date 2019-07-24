以破香港紀錄姿態殺入200自由泳決賽的何詩蓓（Siobhan），周三（24日）晚勢爭取首面世界賽獎牌。餘下1天時間恢復，Siobhan表示忌想太多、做好恢復按摩、吃多點、充足睡眠就是最好準備。 香港01記者楊宇翹 光州直擊

1分55.58秒，繼去屆後何詩蓓再次打破200米自的香港紀錄，兩年間的進步對於這名飛魚來說意義重大，特別是經歷過傷患。「兩年後PB，真的很開心，去年長時間時間受傷，影響到自己心態，但康復間繼續練習並再一路進步，其實是很難做到的事，所以對今晚成績很滿意。」笑言去屆在匈牙利只是「掹車邊」入決賽，但兩年過後何詩蓓已變成總排名第3晉級，劍指的是更快的時間、亞洲紀錄、甚至獎牌。

何詩蓓在200米自由泳準決賽刷新個人保持的香港紀錄，以總成績第三名晉級決賽。（楊宇翹攝）

+ 3 + 2

何詩蓓200自準決賽打破香港紀錄

「根據兩年前經驗，她們會在尾100米發力衝」，因此Siobhan表示在美國一直加強最後100、50米的衝刺訓練。至於明日會否創造歷史為香港取下首面獎牌，何詩蓓笑着說：「不要多想，做好恢復及按摩、吃多點補充體力，明早沒有賽事拿可以晚點起床；呀，真的不要緊張，一緊張身體就繃緊，成績自然就會受影響。」

今屆殺入決賽的Siobhan，預料將與去屆金牌得主柏歷堅妮（Federica Pellegrini）、奧運金牌夏絲唐及澳洲17歲泳手迪梅絲（Ariarne Titmus）一爭三甲位置。周三晚（24日）決賽會否再為香港寫下歷史，有待揭曉。

港隊世錦賽賽程（按圖放大）