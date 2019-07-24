【東京奧運】「光之環」獎牌曝光賀一年倒數　表揚支持者的能量

2020東京奧運今日（7月24日）倒數一周年，奧組委公開東奧獎牌式樣。 獎牌以「光之環」漩渦設計圍繞東奧標誌及東京五環，從不同角色照射獎牌，皆會折射光芒。大會稱獎牌集三大主旨於一身：「光與輝」、「運動員的能量」及「多元化與調和」。 此外，獎牌為早前從全日本回收手提電話後取出材料而製，金、銀牌為歷來「最重秤」。

東奧在明年7月24日於東京揭幕，主辦單位今於東京公開金、銀、銅牌的模樣。獎牌正面按照國際奧委會規定，鑄有勝利女神像、古雅典運動場、奧運五環及東京奧運2020的英文字樣。

銀、金、銅牌的背面，看來像小圓盒。（Getty Images）

獎牌背面看起來像圓盒，根據東奧網頁的介紹短片以「光之環」形容外圍凹凸有致的漩渦，圍繞中的東奧標誌。獎牌從任何角度，都可以折射光芒，代表在運動員身邊支持的所有人給予能量，亦展示多元因素帶來的光芒。獎牌的側面會刻有項目名字。

「光之輪」設計折射任何角度照射而來的光芒，象徵支持者帶來的能量。（路透社）

東奧組委早前向日本市民募集舊手機，從中抽出金屬，製作奧運與殘奧的獎牌。金、銀牌以純銀製，分別重約556克及550克，均為歷屆夏季奧運中最重。其中金牌全有最少6克鍍金。

獎牌正面為勝利女神及古雅典運動場。（東京奧運官網）

東京奧運獎牌資料： 直徑：85mm 厚度：7.7mm-12.1mm 重量：556g（金）、550g（銀）、450g（銅）

東奧組委邀請女子舉重運動員三宅宏實（左一），及女足世界盃冠軍隊長澤穗希（右二）公布獎牌式樣。（Getty Images）

此外，獎牌盒亦相當精緻。近似牛仔布的藍色木盒來自梣木，由日本木工逐個上色加工，及加上磁石，方便展示獎牌。

藍色的獎牌盒嵌入磁鐵，方便展示獎牌。（東京奧運官網）

奧組委於2017年12月至去年1月舉辦設計比賽，收到共421份設計書，最終選出大阪設計師川西純市的作品。