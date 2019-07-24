【游泳熱話】孫楊一再受泳手杯葛　出道13年備受爭議10件事

27歲的孫楊出道13年來，一直是泳壇備受爭議人物。 他的游泳天份毋庸置疑，狂放性格與較為內斂的中國或亞洲運動員截然不同，由贏出比賽時而瘋狂拍打水面慶祝、時而抱頭大哭，到多次與其他泳手初則口角、繼而動武，最新一幕是他在今屆世錦賽贏得200米自由泳金牌後，向英國泳手史葛高呼：「你是失敗者，我是勝利者（You're a loser, I'm a winner）」。 不過關於他的種種，最為人談論還是禁藥風波。到底這位中國巨星，是天才還是騙子？ 01體育 韓國光州直擊

今屆世錦賽，孫楊的出現令不少泳手感到不滿。他被指破壞藥檢血液樣本，國際泳聯調查後未作處罰，世界運動反禁藥機構（World Anti-Doping Agency, WADA）上告國際體育仲裁法庭，可是要待今年9月才開審，令孫楊可以出戰今屆世錦賽，不少頂級泳手對此感到憤怒和不滿。

不知是否直接與此事有關，贏得400米自由泳金牌後，與他有過節的宿敵賀頓（Mack Horton）拒絕跟孫楊握手，奏國歌時段立在原地不動，拒跟孫楊同時站台；到贏得200米自由泳金牌，銅獎得主史葛（Duncan Scott）同樣拒絕與孫楊並立，作出無聲抗議。頒獎過後，孫楊走過史葛身邊，高呼一句：「你是失敗者，我是勝利者（You're a loser, I'm a winner）」，有如暴發戶的張狂，正是他自2006年加入中國國家隊以來的寫照。泳池內外，一直爭議不斷，這就是孫楊。

800米自由泳決賽，孫楊第六名完成賽事。（楊宇翹攝）

孫楊生涯十大爭議（按圖放大）

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今屆賽事一口氣贏得400和200米自由泳金牌，孫楊周三（24日）在800米自由泳決賽後勁不繼，8位泳手中游第六。不用上頒獎台，免卻再被其他泳手抗議的尷尬。

破壞血液樣本一事，英國《泰吾士報》等外媒曾以「孫楊面臨終身停賽」為題報道。他的游泳生涯，關鍵在於今年9月國際體育仲裁法庭就事件的裁決。他在世錦賽的趾高氣揚，會否是世界舞台的最後一次、以及能否出戰2020東京奧運等懸念，到時自有分曉。