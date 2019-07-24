【游泳長池世錦賽】何詩蓓200自失落獎牌不失志　放眼東京奧運

「腿現在很酸，因此我知道，真的用盡全力」，光聽着氣喘不斷的回應就知道，拼命而戰的定義。縱使何詩蓓今晚（24日）在世界游泳錦標賽未能增添獎牌，惟以超水準的1分54.98秒取下「世界第四」名銜，已為香港寫下歷史新一頁。 「今天是為香港人出戰，很想衝牌，但我盡力了」，問心無愧，放眼將來，現在Siobhan邁向的是一年後的東京奧運獎牌。 香港01記者楊宇翹 韓國光州直擊

1分54.98秒，再次刷新個人最佳時間，距離日本泳手池江璃花子創下的亞洲紀錄只差0.13秒，今晚何詩蓓的表現可說是超水準。

事實今晚的決賽水準高企，頭四名選手均打破1分55秒關口，惟正當Siobhan超水準之際，柏歷堅妮（Federica Pellegrini）、迪梅絲（Ariarne Titmus）及夏絲唐（Sarah Sjöström）卻以「超超水準」取下金銀銅。

何詩蓓在200米自由泳決賽游出1分54.98秒，再次刷新香港紀錄，跟亞洲紀錄也非常接近。（楊宇翹攝）

為香港人而戰

「自己知道這會是難度十足的賽事，而賽果亦難以估計；看看今天的時間，再對比世界賽前我200自的PB，是足足快了1秒，是代表我已盡了全力，所以我知道自己真的拼命了。」

1分54.98秒於上屆已足夠贏得銀牌，今晚未能獲得獎牌，總帶點點可惜。Siobhan認為能以「世界第四」再次為香港創造歷史是喜事，但面對賽前大量的鼓勵和期盼，這名女生亦露出絲絲失望：「收到不同人為我打氣的訊息，很感動，今天是為香港人出戰，很想衝牌，但我盡力了。」

何詩蓓是香港在東京奧運的獎牌希望。（楊宇翹攝）

放眼東京奧運

今日飲恨，然後重新出發。藉着今日正式踏入東京奧運倒數一年，已奪100、200自「入場券」的何詩蓓強調，明年今日才是一直以來努力的最終目標：「一年後的事難以估計，但今次世錦賽如奧運預演賽一樣；其實今晚的名次、獎項非首要，造出PB是最重要的一環，然後放眼東京奧運。」

何詩蓓明日將轉戰100自初賽，力爭晉級準決賽資格。