【港超聯】南區鋒線現「幸福的煩惱」　鄭兆聰：不信風格只信成績

去屆港超季軍冠忠南區今日（25日）假香港仔運動場人造草足球場舉行開操及祈福儀式，7位新球員正式亮相。球會主席陳文俊直言球隊踢法變得更進取，以活力及經驗，爭取打破「五年計劃」至今的錦標荒。

冠忠南區的「五年計劃」踏入最後一季，過去4年球隊曾跟獎盃只差一步之遙，始終空手而回。球會主席陳文俊透露，新季班費將維持於接近1,500萬港元，但直言管理層不急於贏得錦標，會以平常心看待，「有信心贊助商會繼續投資，有（冠軍）只是額外獎勵，沒有任何壓力。」

新季繼續擔任主教練的鄭兆聰則指，每位球員都充滿野心，「去季成績不俗，但足球需要轉變。很多球隊可能比我們花更多金錢，但其實如何保持競爭力才是重點。今年目標是每場搏到盡，相信我們值得拿一個錦標。」

冠忠南區今日正式開操，球隊會長黃良柏、主席陳文俊及副主席黃焯添齊齊切燒豬。（袁志浩攝）

7位新球員加盟 活力經驗中取平衡

南區今夏簽入去季「最佳中場」陳肇鈞、華人神射手陳廣豪、入籍後衛積施利及由凱景來投的劉穎笙，同時由東方龍獅借用劉浩霖。外援方面，高美斯、迪亞高、列文跟狄卡奧留效，並羅致兩位亞洲外援，分別是前香港飛馬前鋒查維斯，及曾效力夢想FC的川瀨浩太。陳文俊稱，教練團組軍時已在各年齡層中取得平衡，活力與經驗並重，對陣容相當滿意，因此強調不會選用國援。不過，他感嘆組軍仍留有遺憾：「唯一遺憾便是（劉）學銘離隊，即使東方龍獅出現變動，我們有要求他外借歸隊，但似乎友會不願意。」

教練團特意選擇曾於港超打滾的外援球員，背後原來有因由。鄭兆聰稱：「去季嘗試找有港超經驗的外援，發現他們更容易適應及減少受傷。所以，我對查維斯及川瀨浩太要求更高，希望他倆可作更多貢獻，並且健健康康。」鄭兆聰同時補充，陣中或仍有本地球員加盟，不過對於中前場出現人滿之患，他表示已準備不同陣式應付，「三中堅不代表保守；4-3-3或4-4-2也不代表進取，我希望取得平衡。我不相信風格，只相信成績。就算踢出風格，落敗也沒有作用，最重要是有效率。」

南區簽入7位新球員外，另提升3位U18成員鄭進泓、鄭俊毅及黃獻中至一隊。（袁志浩攝）

查維斯、高美斯、夏志明、陳廣豪及迪亞高，南區前鋒個個獨當一面，究竟主教練鄭兆聰會如何選擇？（袁志浩攝）

選用旺角場為主場 8月初往泰國集訓

在「五年計劃」開始之時，鄭兆聰曾說過在完成計劃後便會重返南美球壇，那今季可會是他在港的最後一季？他仍未有答案，「我在南區4季都沒有合約，因為跟高層關係很好。若有日他們認為我不適合球隊，或需要轉變，我便會離開。」就教練團今季引入掛靴的沈國輝及前傑志助教高尼路，鄭兆聰指二人有助球隊進步，提升訓練質素。

另外，由於香港仔運動場將要維修，南區已入紙向足總申請以旺角大球場作為新季主場，目前仍待足總回覆落實。陳文俊指此舉不會影響地區足球工作，「主場放哪裏都沒關係，只是搭地鐵在哪個站下車而已。」南區將於8月4至16日前往泰國集訓，期間將會跟泰超與泰乙球隊約戰數場友賽。

擁有港超聯經驗的川瀨浩太從夢想轉投，鄭兆聰坦言對他要求更高。（袁志浩攝）