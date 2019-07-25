【逃犯條例】國際裁判廖國文疑針對示威者　掀本地球證割席潮

香港足總一級註冊裁判員廖國文被指在社交網站發表辱罵示威者言論，引起本地球壇熱烈討論。 9名本地註冊球證周四（25日）不具名聯署，與這位正職為警察的球證割席，認為裁判員在場內有責任提供公平競技環境，場外亦應明確拒絕社會「黑哨」。

9本地球證與廖國文割席

本港近月發生多宗示威衝突，警方對示威者使用的武力引起外界質疑；同時元朗有白衣人無差別襲擊市民，警方未有及時派員到場保護市民及捉拿暴徒，令人對警方執法能力存疑。

正職為警察的足總一級註冊裁判員廖國文，被指在沙田新城市廣場警民衝突後，於網上發表針對示威者言論，包括辱罵示威者，並指會跟對方劃清界線。9名本地註冊球證今日不具名聯署，表明「廖國文言論不代表我，支持示威者五大訴求」。

9名本地註冊球證今日不具名聯署，表明「廖國文言論不代表我，支持示威者五大訴求」。（網上截圖）

9名本地註冊球證：「廖國文不代表我」

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聯署聲明中指出，香港球證一直希望以熱情以及專業能力，為足球比賽提供公平競技環境，場內讓球員能盡情發揮技術，為球迷提供精彩賽事。而這班球證認為，他們在場外同樣認為社會要明確地拒絕「黑哨」及「白色恐怖」，讓香港創造公平、公正、公義的環境，使人民能夠在生活中得到保障。聯署者譴責元朗暴力事件，並希望政府能成立獨立調查委員會，及撤回逃犯修訂條例。

廖國文執法不時惹起爭議，前凱景隊長安基斯曾批評他為生涯遇過最差的球證。（資料圖片）

執法水平備受批評

廖國文現為國際裁判員，曾代表香港執法亞洲盃決賽周賽事。他在今年賀歲盃烏栖砂岩對山東魯能的賽事中，亦曾擔任主球證，並向前西班牙國家隊射手費蘭度托利斯出示黃牌。

廖國文近年不時受到球員及球迷批評，最近一次發生在去季港超聯護級大戰，他共向凱景出示6黃1紅，卻未有警告夢想FC球員。事件引來凱景球員投訴執法偏頗，賽後更包圍球證爭論，凱景隊長安基斯當時直言廖國文是他職業生涯至今見過最差的球證。