【田徑】楊文蔚任電競活動嘉賓　漸漸克服重傷盼9月開始慢跑

香港女子跳高紀錄保持者楊文蔚（Ceci）今日（26日）出席香港電競音樂節，自5月起一直養傷的她，康復進度比預期好，如今已不需靠拐杖，能夠穿上波鞋走路。

楊文蔚今日出席「傳說對決晉職聯賽」開幕禮，席間與比賽八強選手見面。有見電競將成為2022年杭州亞運的比賽項目，Ceci希望一眾參加者努力鍛煉，2022年一起為港出戰亞運會。

楊文蔚自5月受傷至今，周三覆診後，醫生認為她的康復進度比預期好，她說：「自5月做手術後，目標是9月能慢跑，11月恢復訓練，之後再練習3至6個月，才能重新比賽。畢竟自己都不想急於復出，必須小心處理今次傷勢。」

楊文蔚與一眾《傳說對決》選手交流，問及他們訓練時的趣聞。（徐焌然攝）

面對傷患，特別正值東京奧運前一年，Ceci以積極心態面對，「擔心也沒用，我確信樂觀會令自己快點痊癒。我並不會因為受傷而限制自己生活，現時可以抽空多陪家人，學習陶瓷製作和西洋書法，最重要是不要讓自己頹廢」。假若康復進程理想，有望在明年上旬再見「跳高女神」在田徑場上大展身手。

楊文蔚（中）與傳說對決晉職聯賽八強份子合照。（徐焌然攝）