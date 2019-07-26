【英雄聯盟高校盃】法律系主力中路趕返香港出戰　中大出線8強

當法律系尖子遇上《英雄聯盟》，會是怎樣的故事？ 2019《英雄聯盟》全球高校冠軍盃，香港代表香港中文大學，主力中路姚朗鋒（Ivan）就是法律系學生，他直言：「假若有機會，將以職業選手之路進發！」 至於比賽戰況，中大雖於最後一輪分組賽不敵韓國全南科學大學，但仍以3勝2負的成績，小組排名第3出線，將與台灣稻江大學爭入4強。

今仗中大對全南科學大學，堪稱被對手輾壓。自開賽3分鐘於中路被對手first blood後，打亂打野節奏，導致初期經驗已落後。今場對方中路塔里亞表揮上乘，率領全南科學大學贏出幾次團戰，最終韓國代表輕鬆於26分鐘勝出。

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中大六子希望繼2016年後，再將高校盃帶回香港。（徐焌然攝）

擊殺數20：3，今場中大堪稱大敗，遊戲綽號「十年一夢」的姚朗鋒賽後表示，全南科學大學風格不利中大發揮：「隊員今仗有點緊張，韓國隊打法較激進，比賽前期會較多碰撞，這無疑是一種剋制我們的比賽風格，令我們今場未能好好發揮。」猶幸中大早早獲得出線資格，縱然大敗，仍能出線8強。

主力中路從日本返港 助中大出線

為了代表香港出戰今屆英雄聯盟高校盃，本於日本與家人旅遊的Ivan，特意再買機票趕回香港。凌晨4時抵港後便馬不停蹄比賽，可見今日他亦現疲態，「一星期前才知道還有這個比賽要參加，家人都有點不滿，畢竟要在旅遊途中離去」。

Ivan為了這個比賽，特地從日本趕返香港。（徐焌然攝）

現為中大法律系二年級生的Ivan，從小開始便踏上「讀書—電競」之路，「由中二開始，基本上我的生活就只有讀書及打機，我並非天才型玩家。由銀牌開始，慢慢學習英雄聯盟這個遊戲，不斷提升自己」。長年累月的堅持，令Ivan能夠平衡學業跟電競練習，「如果你知道自己將來想做什麼，或是想達成什麼，你便不會浪費時間」。堅持背後，因為Ivan有着明確目標。

於官方的中大陣容圖片上，未見姚朗鋒。（徐焌然攝）

姚朗鋒：只跟社會走很可悲

談到畢業後計劃，Ivan盼望成為職業電競選手，「假若有隊伍招募自己，我希望能夠成為一名職業電競選手。人無夢想，只跟着社會走是很可悲的事。」於今屆英雄聯盟高校盃初試啼聲，跟世界各地不同選手對戰，Ivan獲益良多，亦了解到自己將來的電競路該如何走：「我認為自己現在還未達正一流的水平，今次賽事讓我見到韓國及中國的選手都非常強。如果我要衡量自己水平，之後我需要挑戰韓服，並於韓服打出成績。」

一如Ivan遊戲中的名「十年一夢」，十年一覺揚州夢，Ivan的電競夢，或夢或真，相信不需要十年便能知曉。

比賽完結後，中大一眾成員立即到選手休息室檢討。（徐焌然攝）