【東京奧運．倒數一年】石偉雄「攞命搏」　書寫明年夏天的故事

對於奧運，香港「體操王子」石偉雄的理解是，「攞命搏」。 三個字，言簡意賅，聽起來又教人毛管直豎。 15歲時差點就因為體操意外而半癱的人，到了27歲的今天，依然在飛騰跳躍。一場要「攞命搏」的奧運，「石仔」將會以世界上目前難度最高的「李世光跳」，跨過賽場上的跳馬墊—— 希望一年後，如願上演。

或許是多心，但總覺石仔與奧運有點不解緣。

2012年1月，石仔於奧運資格賽奪得香港歷來首張奧運體操入場券，從倫敦英雄式凱旋，緊接是大量訪問，又回母校出席活動，才20歲的小子，說話有點輕浮，笑容有點驕傲，他深信半年後的那天，能夠站上無比光榮的頒獎台，把獎牌帶回香港。但，結果是從跳馬墊一下墮地，「體操王子」光芒不再，之後的大半年一沉不起，教練罵他是「loser」，他說，「係呀，我係失敗者」。

「體操王子」石偉雄力爭奧運資格。（資料圖片﹔鄭子峰攝）

2019年6月，石仔帶住兩面世界盃跳馬金牌返港，儘管奧運資格爭奪戰尚未展開，但兩個冠軍同樣是香港歷來首次，「英雄味道」不減當年。返港那天，機場依然熱鬧，家人、記者、鮮花、橫額……總之熱烈歡迎。不過27歲的石仔，已經沒有那股少年傲氣，只道奪冠是「幸運」、「真係好彩」、「唔係勁呀仲有好多瑕疵」、「其實我未有奧運資格」。

「好彩」，會不會太謙虛？

「呢個動作做得唔好，唔係落地企唔穩，係好大機會頸椎落地，咁就拜拜。」石仔說。

石偉雄正苦練難度極高的「李世光跳」，希望於奧運力爭佳績。（資料圖片﹔鄭子峰攝）

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「呢個動作」，是「笠松轉體270度後空翻兩周」，迄今只有6名跳馬運動員能夠完成，難度系數是6分，為目前世上最難動作。石仔為了爭取奧運資格，苦心鑽，明知動作不止是轉體好不好、落地穩不穩般簡單，仍然心口掛個勇字，踏上跳馬跑道。「我說過比賽做這個動作會驚，不是因為比賽而緊張，這個動作轉體後如果翻騰翻不夠，好容易頸椎落地，所以我形容這是『攞命搏』。」15歲時參加全國賽，因為意外導致頸椎移位，差點就要在輪椅度過餘生；到了3年前，石仔再次重傷，右肩韌帶完全斷掉，里約奧運資格旁落，他在右肩裝上3粒大螺絲，康復後終於再次出場。體操就是如此的一種運動。或許，真的要有「攞命搏」的決心，才會成功，問題只在於，值不值？

「我與教練Sergiy Agafontsev並肩作戰，我不是說要在奧運爭取什麼什麼，畢竟我還要為奧運資格努力，只是，我從小就跟他訓練，我很想為他努力，在大賽做好一點，這不止是我的目標，是我們的共同目標，我真的好想好想……」

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石偉雄（左）最感謝母親（右）支持。（資料圖片；羅君豪攝）

石仔力爭奧運資格，第一擊將是10月在斯圖加特開戰的世錦賽。撇除已在團體賽獲得入場券的選手，排名男子個人全能賽前12位或於單項排頭三的運動員，將登上奧運列車。若錯失世錦賽，就要靠一系列單項世界盃，計算最好成績的三場，總成績排第一的將獲入場券。如在上述比賽皆未取得奧運資格，就要靠2020年的終極奧運外圍賽。

運動員的故事，總離不開夢想、意志、堅毅、熱血，但對比這些虛無縹緲的概念，「攞命搏」更地道、更具體、更入心。一年後的盛夏將是什麼模樣，誰都說不盡，我們能做的只有努力當下，才能書寫明年今日的故事。