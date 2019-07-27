【英雄聯盟高校盃】由Ban Pick便陷入劣勢　中大臨場變陣致敗

「每次都是因為Ban Pick而落敗！」 在《英雄聯盟》高校盃8強出局後，香港中文大學隊員不禁嘆息。往往於Ban Pick出現失誤，亦揭示出他們大賽經驗不足的缺點。 「今場我已經發揮全部實力，奈何落敗收場。」中大AD吳家希畢業在即，今屆是他最後一次參加的大專賽事，最終因團隊些許犯錯而斷送晉級機會，滿是不甘。

賽事今日（27日）於香港電競音樂節上演8強及4強戰，以B組第3名出線的香港代表中大，火併擁有多名前職業選手坐陣的台灣代表稻江大學，爭入準決賽。

香港代表中大於今屆英雄聯盟高校盃8強止步。（徐焌然攝）

今仗兩隊英雄選擇及禁用英雄一覽。（徐焌然攝）

兩隊早在選擇英雄及Ban Pick上已顯示經驗分野，中大原定計劃選擇犽宿，搭配史瓦妮作中野連動，故他們作出第4及第5 ban「犽宿剋星」阿卡莉同勒布朗的決定。然而，中路選手姚朗鋒（Ivan）臨時改變計劃，不選擇犽宿，改為選擇馬爾札哈。此舉令中大中路前期佔不到優勢，導致全線崩潰，落敗收場。

家希賽後表示隊友經驗不足為落敗主因：「如果依照賽前部署，我們不會輸，但在選擇英雄時最後幾秒的決定，破壞了整個計劃。」曾經代表香港出戰Red Bull Trinity 三對三對抗賽的家希，為隊內大賽經驗較多的成員之一，即將畢業的他難免不甘，「我認為自己已經表現得很好，但最後還是要落敗，就是不甘心」。

中路「十年一夢」Ivan臨時轉換英雄，埋下中大落敗伏線。（徐焌然攝）

AD家希最後一次出戰大專賽，落敗難免不甘。（徐焌然攝）

盼隊友從錯誤中學習

對於隊內小將Ivan犯錯，家希並不怪責他：「希望他汲取到今次教訓，化作自身經驗。打比賽跟打solo不同，打比賽注重隊形、投資，與solo的臨場應變不同。」8強止步，但這支中大電競隊的情誼不會因此終結，「賽後大家都非常認真檢討，大家都需學懂如何放下今次失敗，畢竟之後我們依然是一班可以一起打機的朋友。」儘管日後隊員各散東西，但至少英雄聯盟的情誼，也能夠在線上維繫。

英雄聯盟高校盃明日（28日）上演決賽，由「黑馬」瑪麗維爾大學（Maryville University）對陣力求衛冕的中國代表集美大學。