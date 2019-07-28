【足球轉會】比比「非阿仙奴不嫁」　傳槍手8000萬歐元收歸旗下

今個夏天，有兩個相對陌生但肯定會觸發大手交易的名字。19歲葡萄牙天才新星祖奧菲歷斯，早前以1.2億歐元轉投失去基沙文的馬體會。另一位是24歲的科特迪瓦翼鋒尼高拉斯比比（Nicolas Pepe），去向始終懸而未決。 里爾把轉會費企硬在8000萬歐元，並不是太大障礙，反而比比個人意願，才是拖延至今的最大原因。市場盛傳他一直在等待阿仙奴，有四家球會出手了，他也不心動。過去24小時，事情迅速發展，他似乎終於等到了。

五間球會提出8000萬歐元報價

能夠付出8000萬歐元，當然非等閒之輩，體育網站ESPN得悉馬德里體育會、國際米蘭、巴黎聖日耳門（PSG）和拿玻里，早前已提價，亦達到這個價錢。

日前盛傳比比一口拒絕加盟拿玻里，亦未對其他三間大球會提出的個人條件動心，令人相當費解。當第五間球會終於出現，謎底終於解開。向來在轉會出價相當保守的阿仙奴，被指成為第五家提出8000萬歐元收購比比的球會，打破球會一向收購球員的作風。ESPN引述消息人士指出，阿仙奴才是比比想發展事業的目的地。

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阿仙奴被指已出價8000萬歐元，收購里爾翼鋒尼高拉斯比比。（Getty Images）

尼高拉斯比比速度、技術、爆炸力驚人。（Getty Images）

法甲最觸目新星 情迷阿仙奴

可能發育較早的關係，身材瘦長的尼高拉斯比比，14歲前被安排踢門將位置。他的職業生涯在法國第五級別球會Poitiers展開，一年後已被法甲的昂熱收歸旗下。踢了兩年預備組後，外借當時仍在法國第三組別的奧連斯，協助球隊升上法乙後，回到昂熱一隊。

時任里爾主帥比爾沙派出球探觀察比比，並看過此子為昂熱上陣的每場法甲賽事片段，之後更親自到場觀戰，一年後里爾以最高可達1000萬歐元的轉會費收購。比比稱讚比爾沙是偉大和特別的教練，惟兩人合作關係僅數個月，隨着比爾沙被辭退而告終。

在里爾渡過動盪的第一季，球隊僅僅護級成功，比比上季立即光芒四射，38場聯賽轟入22球，助球隊取得法甲亞軍，入球數字僅次於33球的麥巴比。他的速度、控球技術和直接的踢法，成為後衛的惡夢。上季尾PSG穩奪聯賽冠軍後曾1：5大敗里爾腳下，比比在該仗取得1入球2助攻，令人印象深刻。

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阿仙奴為何「轉性」？

轉會市場作風節儉的阿仙奴，為何突然大破慳囊，也是一個有趣題目。2018年1月以5500萬英鎊由多蒙特手上買入前鋒奧巴美揚，看似已是他們的上限。

可是他們今夏收購韋費特沙夏的計劃遭受挫敗，加上聯賽只得第五、歐霸決賽不敵車路士而失去今季歐聯資格，球會必須在轉會市場加把勁「沖喜」一下也說不定。

而阿仙奴向里爾提出的轉會費分期付款方式，亦非常符合他們的風格。至於先來一步卻被拒絕的拿玻里宣稱，阿仙奴願向比比的經理人付出較高佣金，故此該經理人敦促比比加盟阿仙奴。