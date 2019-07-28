【足球轉會】江蘇蘇寧百萬英鎊周薪引巴利來投　皇馬最後關頭煞停

威爾斯球星加里夫巴利的轉會鬧劇，再次出現意想不到的轉折。 由他堅決不走，到沒有球會招手，再到主帥施丹日前斷言：「加里夫巴利在皇家馬德里的日子已進入最後階段」，難以想像誰能負擔得起他的高昂人工之際，中超球會江蘇蘇寧為他開出一紙周薪100萬英鎊的合約。 正當他傾妥合約預備離隊之時，交易遭皇馬董事局叫停。

莫名其妙的失寵

上季尾施丹重返皇馬後，30歲的加里夫巴利在球隊已肯定「無前途」。沒有明確消息說明兩人何以交惡，如何只說威爾斯人不肯學好西班牙文、不合群，理由難免牽強。信不信由你，施丹本人的說法是：「此為專業決定，我跟巴利本人並無嫌隙。」

2013年當皇馬以打破C朗拿度的全球最高轉會費、豪花1億歐元由熱刺簽入巴利，顯然是為C朗接班或替補做準備。巴利較C朗年輕4年，加盟以來表現稱職，他在歐聯決賽的演出甚至較C朗拿度更加突出，效力皇馬6年來231次上陣攻入102球助攻65次，協助球隊4次贏得歐聯冠軍、1次西甲和一次西班牙國王盃錦標。他的「統治力」確實不如C朗，但世上除了美斯還有哪位球員具備同級影響力？較為可惜的是，傷患經常纏繞着他，令他的出場次數受限，穩定性也未如理想。

當C朗拿度上季離隊後，球隊表現江河日下，大換血是無可厚非。隊中最高薪的巴利，已屆30歲兼是「腳患馬」，自然首當其衝。施丹不知因何緣故不喜歡他，反正今夏已簽入當時得令的夏薩特，球會亦樂得順水推舟。

施丹一再強調自己跟加里夫巴利沒有「私人恩怨」。（Getty Images）

被施丹趕走，想不到巴利非但不用減薪，更得到大幅加人工。（Getty Images）

最後關頭拒絕放人

問題一直只是人工問題。60萬英鎊周薪，全球只有美斯、C朗拿度和尼馬三人較他高。

今夏轉會窗一開，巴利去向傳言滿天飛。兩個傳得最頻繁的版本，一是以皇馬加錢跟曼聯換來普巴，一是減薪回舊會熱刺。傳聞一直只聞樓梯響，直到市場最新傳出中超球會江蘇蘇寧開出令人嘩然的100萬英鎊周薪三年合約向他招手。

這個價錢，較他原本在皇馬的人工，還要高出67%。速度型球員去到30歲，在傷患不斷下事業難免走下坡，想不到被施丹強力驅趕，前無去路之際，仍有球會出得起錢收留，即使要落戶中超，也願意出走。消息指巴利與江蘇蘇寧的合約談判已去到最後階段，很快可以成事。《每日電訊報》消息人士指，巴利形容江蘇蘇寧的合約好得「難以置信」（unbelievable）。

可是正當他離隊在即之際，交易突然遭皇馬會長佩雷斯為首的董事局煞停，理由是轉會費用不足。轉會不果，最新消息指他將會留隊。主帥施丹今年3月答應回皇馬執教時，開出的其中一大條件被指是「巴利必須離隊」，會長佩雷斯當時為此作出承諾，若巴利最終留隊，不知施丹將會有什麼行動。

巴利在熱刺的前隊友、今年1月加盟廣州富力的穆薩丹比利認為，對方如到中超應好好享受中國當地文化。（Getty Images）

巴利到中超 掀碧咸在美職強大效應？

中超近年高價引入不少海外球星效力，個別球會開出的人工實在太吸引，車路士的巴西中場奧斯卡也在當打之年加盟上海上港，保連奴到廣州恆大，意大利國腳柏利和比利時國腳費蘭奴到山東魯能等，不過這批國腳級人馬始終不算是世界頂級球星。

原本外界以為，加里夫巴利如落戶中超，或可掀起當年「萬人迷」碧咸在美職聯（MLS）的強大效應，巴利在熱刺的前隊友、今年1月加盟廣州富力的穆薩丹比利說，「加里夫一定可以在這裏如魚得水。他是個難以置信的球員，在中國，人們渴望見到那些能由無可能之中創造一些東西的人……加里夫可以扭過三個對手然後射門，因此對他而言應該是輕而易舉。」

他坦言，「來這裏當然是為了金錢」，但丹比利也勸告：「如果你純粹因為錢來這裏，而把自己鎖在酒店房內，不去好好享受整個經歷，那便不好了。賺錢的同時，享受當地文化，才算是好的經驗。」不過假如江蘇蘇寧不向皇馬提出更高的轉會報價，相信一切將會成為泡影。

江蘇蘇寧的前身江蘇邁特在1994年成立，其後曾經歷五次易名，至2016年才改用現時名字。中超聯賽在2004年開始，球隊自2009年重返頂級聯賽開始一直在中超作賽，但從未奪冠，去屆在16支球隊中得第五名。

根據《福布斯》在2015年數字，江蘇蘇寧是中國第四最富有球隊，價值1.44億美元，估計收入為3600萬美元。