政府提出《逃犯條例》修訂，激起巨大反對聲音。行政長官林鄭月娥宣布修例「暫緩」及「壽終正寢」，未息民憤，不僅示威連連，亦紛紛出現「show pass遮樣」聯署表達訴求。 繼消防員、公務員，甚至政務官出現「聯署post」後，體院精英運動員亦發聲。「連登討論區」今早（29日）出現「一班熱愛香港的港隊精英運動員」聯署帖，提出五大訴求，包括要求撤回修訂、612暴動定性、成立獨立調查委員會徹查警方濫權及元朗暴力事件等。按該帖顯示，共有47人展示體院證件，並手寫訊息表達訴求。

連登討論區約於今早11時，由會員「HKG_athletes」貼出一眾精英運動員的聯署信。信中表示他們來自不同代表隊，稱6月初起市民發起和平示威表達訴求，卻被政府漠視，演變連串警民衝突，「甚至發生上星期元朗白衣人無差別攻擊的暴力事件——我們一眾運動員都感到十分痛心。」

運動員寫出打氣訊息。（連登討論區）

聯署信續指，這些運動員在過去個多月，如常到海外比賽，但心仍寄掛香港，「我們的目光當然落在頒獎台上，期望能為港爭光；但心頭卻總是牽掛着香港的最新情況，亦難免自問身上的港隊徽章，是否仍代表著那個令我們感到自豪、驕傲的香港。」信中表達運動員從英屬香港回歸至中國香港，無改香港運動員心懷「獅子山精神」，「不論香港二字前是『英』是『中』，HKG 在國際體壇上所代表着的是一班『唔係垃圾』、有着『獅子山精神』的香港運動員。」

運動員寫出訴求，包括反對黑社會暴力行為。（連登討論區）

聯署信提到不少運動界人士把「體育歸體育，政治歸政治」掛在口邊，但這批運動員強調自己不單是運動員，亦是香港人，「我們亦是香港人的一份子，有權利和義務發聲」。他們在信末提到五大訴求，包括：

1. 徹底撤回逃犯條例 2. 撤回612暴動定性 3. 必不追究反送中抗爭者 4. 成立獨立委員會，徹查警方濫權濫暴及元朗暴力事件 5. 全面落實雙真普選

信末最後一句，一眾運動員留下這一句：

香港加油！香港人勁揪，We are Hong Kong！

「香港人加油！」（連登討論區）

亦有人要求行政長官林鄭月娥「別再玩文字遊戲」。（連登討論區）

該帖附上多張香港體育學院的運動員證，全都附有手寫字條，遮蓋個人資料與相片。他們不少寫上「徹底撤回逃犯條例」、「支持成立獨立調查委員會」，亦有人寫上「五大訴求缺一不可」、「#反暴力#反制度暴力」、「反對白色恐怖」、「香港人小心加油，共勉之」。

其中一張看來頗有歲月痕跡的運動員證，更寫出不少心聲：

—反對冒警暴徒通街攻擊市民、埋沒良知、見死不救 —支持成立獨立調查委員會，並嚴懲大樹枯枝 —懇請林鄭別再玩文字遊戲，正正經經說出「撤回」二字並道歉 —感謝為香港站出來的人，一起繼續加油

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下為聯署信全文：

致全港市民： 我們是香港不同運動代表隊的精英運動員。 六月初至今，由最初群眾發起的和平示威，因政府漠視民意，遂漸演變成一連串警民衝突，甚至發生上星期元朗白衣人無差別攻擊的暴力事件 -- 我們一眾運動員都感到十分痛心。 我們當中有不少人於這段時間到國外比賽。落場作賽，我們的目光當然落在頒獎台上，期望能為港爭光；但心頭卻總是牽掛著香港的最新情況，亦難免自問身上的港隊徵章，是否仍代表著那個令我們感到自豪、驕傲的香港。 由九七前的英屬香港 （British Hong Kong），到回歸後的中國香港（Hong Kong, China），不論香港二字前是「英」是「中」，HKG 在國際體壇上所代表著的是一班「唔係垃圾」、有著「獅子山精神」的香港運動員。 精英運動員受政府資助，理應全心全力進行訓練，以期在國際比賽中獲取佳績。「體育歸體育，政治歸政治」-- 是不少運動界人士在最近一個月掛在口邊的一句話。 但除了運動員的身份外，我們亦是香港人的一份子，有權利和義務發聲。 美國黑人田徑運動員Tommie Smith和John Carlos在1968年墨西哥奧運會頒獎台上舉起戴着黑手套的拳頭為黑人權力作出致敬；香港運動員亦期望作出表態，要求特首林鄭月娥以及其問責團隊，回應香港人的五大訴求。 五大訴求為 1. 徹底撤回逃犯條例 2. 撤回612暴動定性 3. 必不追究反送中抗爭者 4. 成立獨立委員會，徹查警方濫權濫暴及元朗暴力事件 5. 全面落實雙真普選 香港加油！香港人勁揪，We are Hong Kong！ 一班熱愛香港的港隊精英運動員