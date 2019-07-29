【卡巴迪】香港卡巴迪聯會女子隊　世盃季軍戰惜負馬來西亞

2019卡巴迪世界盃上週（7月20-27日）於馬來西亞馬六甲舉行。香港卡巴迪聯會共派出24人，參與是次比賽的男女子組賽事。其中，香港女子隊在季軍戰遇上實力相近的馬來西亞，未能把握半場領先優勢，最後敗陣，以第四名完成賽事。

由於女子組賽事只有四支隊伍參與，故賽事以循環賽的模式進行。四強賽香港面對強隊印度，實力不及下終以33：73見負。季軍戰遇上實力相近的馬來西亞，一眾港將上半場有穩定發揮，打出穩健防守，成功把馬來西亞隊「清場」，以18：16領先半場。下半場對手改變進攻策略，打破港將防守。港將未能守住微弱優勢，以26：53落敗，第四名完成賽事。

至於早前取得國際賽首勝，由香港卡巴迪體育聯會派出的男子隊，完成6場比賽後一勝五負，最後一戰碰上不相伯仲的澳洲。但眾將臨場發揮未如理想，最終以32:58不敵對手，第八名完成賽事。

香港卡巴迪聯會共派出24人，參加男、女子賽事。（香港卡巴迪體育聯會facebook）

今次比賽女子隊雖未能取得一場勝仗，但成員之一的吳倩婷表現出色，引來馬來西亞教練點名讚賞。總結今次比賽，她表示面對強隊如印度，心情難免有所緊張。「不過當大家能打出部署，表現出團隊力量時，信心就立刻回來。」一年前倩婷也曾參與國際賽，但比較之下，今次得著良多。「一年前比賽時，輸掉比賽，也不知道自己和隊伍有何不足之處……但今次卻不同，學懂閱讀賽事，一起改進，大家表現亦因而一場比一場好，感覺離勝利不遠矣。」

女子隊雖然兩戰皆北，但表現不失禮。（香港卡巴迪體育聯會facebook）

女子隊教練黃偉銓認為：「雖然女子隊在季軍賽落敗於馬來西亞，但發揮出至今最佳的表現，上半場成功領先對手，然而經驗及應變上稍為比對手遜色，終於以第四名完成賽事。相對上年，女子隊表現已有十分明顯的進步，下一次比賽有望挑戰更高名次。」

男子隊方面，教練何欣頤則認為：「今次是男子隊第一次參加國際賽事，大部分成員都只練習了半年至一年……這次的比賽有不同的國家參加，是一個十分好的機會讓香港隊獲得更多的經驗。在不同的國家面前，我們看到自己的優點及缺點，希望之後有更多人會認識這個運動，讓世界看到香港人是認真對待卡巴迪。」

參賽運動員賽大合照，友誼第一。（香港卡巴迪體育聯會facebook）