【劍擊】江旻憓傷後現身獲頒資深院士　稱受傷「喚起初心」

在今年世界劍擊錦標賽勇奪銅牌的港隊女子重劍代表江旻憓（Vivian），但她因傷提早返港，未有參與團體賽，而 Vivian昨日（28日）透過社交網站透露她的右膝十字韌帶受傷。她獲浸會大學社會企業研究院頒發資深院士，一向樂天的她表示傷患只會使她變得更強，亦希望香港與她的膝蓋一樣，盡早康復。

江旻憓本年創下不少佳績，在剛過去的世錦賽中為港隊奪得史上首面獎牌，但她因傷提早離隊，未有參與團體賽。Vivian昨日在個人Instagram公布，繼兩年前的左膝十字韌帶斷裂後，她的右膝十字韌帶在世錦賽期間撕裂。今天頒授典禮中，她亦要撐着柺杖在出席，並向傳媒交代自己的傷勢。

剛完成右膝十字韌帶手術的Vivian，需要手撐柺杖出席頒授典禮。（趙子晉攝）

Vivian表示在上周六已完成手術，加上今次的傷勢較上次為輕，並對醫生團隊信心十足，所以有信心比上次更快復出，務求不影響東京奧運的參賽資格。性格一向樂天的Vivian指，受傷使她獲益良多，並有信心在康復後變得更強，「在世錦賽8強前不慎觸傷右膝，或許因為身心疲累的關係，所以較容易受傷，但幸好今次未有完全斷裂，所以我覺得可以比上次更快康復。兩年前，我的左膝十字韌帶斷裂，但對我的人生及劍擊生涯大有幫助，使我變得更成熟及目標更清晰，我相信在康復後將比之前更強。」

一向樂天的Vivian，談及香港的情況時亦不禁落淚。（趙子晉攝）

傷患喚起初心 「肌肉訓練上努力」

Vivian努力在各大賽事力爭佳績，卻「忘了初心」。她笑言右膝十字韌帶受傷，喚醒她不忘初心，「近一兩年十分努力追逐成績，但卻逐漸忘掉初心，如今再度受傷，再一次經歷痛楚及康復，使我再度喚起初心，往後在肌肉訓練上努力，避免再度受傷。另外，不少人知道我受傷後亦向我送上祝福，這是我盡早康復的推動力，爭取在今年11月的世界盃愛沙尼亞站前完全康復。」

Vivian表示十字韌帶並非完全斷裂，所以有信心盡早復出。（趙子晉攝）

獲頒發浸大社會企業研究院的資深院士，Vivian自言受寵若驚。（趙子晉攝）

寄掛香港 信可克服困難「變得更好」

江旻憓對自己獲頒發資深院士的殊榮，大感難以置信，亦感到十分榮幸。Vivian一直思考如何對社會有更多的貢獻，並指運動員的身分，可以為社會帶來正能量。Vivian表示在外國比賽時，看到香港近日的新聞亦感到十分沉重，冀望以佳績為香港帶來好消息，並以自己的膝傷比喻香港現時情況，堅信必定會雨過天晴。

說着說着，她感觸落淚：「我們經常在外國比賽，當看到香港近日的新聞當然十分不開心，另一方面亦要專注賽事。我時常思考如何為香港貢獻更多，作為一名香港運動員，為港爭光是我們的責任，所以我希望以更多的好成績，為香港沖喜。現時的香港與我的右膝一樣受傷了，但我深信香港可以克服任何困難，變得更好。」

江旻憓希望在今年11月的世界站愛沙尼亞站前復出，務求對奧運資格的影響減至最少。（趙子晉攝）

江旻憓本年出戰外地賽事，取得佳績（點圖放大）：