【田徑】奧運冠軍破女子400欄世績　細數多個「三張野」長壽紀錄

里約奧運女子400米欄冠軍，美國跑手慕哈馬德（Dalilah Muhammad）在全美國田徑賽決賽跑出52.20秒，刷新2003年創出的舊世界紀錄。 田徑世界，跑快0.01秒或擲遠1厘米，要努力訓練也講臨場發揮。慕哈馬德打破的世界紀錄現年16「歲」，只算「中年」未算「老」。單計女子田徑的奧運項目，尚有大量紀錄超過30年未被刷新。

慕哈馬德在艾奧瓦州迪蒙恩（Des Moines, Iowa）舉行的全美賽400米欄決賽排在第4線起步，雖然開賽前曾下雨影響跑道狀况，但槍聲一響，慕哈馬德迅速帶出。轉入直路已經穩操勝券，只與時間競賽。

慕哈馬德最後跑岀52.20秒，較俄羅斯跑手彼莊堅娜（Yuliya Pechonkina）於2003年8月創出的52.34秒，快0.14秒。

慕哈馬德（中）直路帶出，表現無可匹敵。（Getty Images）

雨中作戰無阻慕哈馬德發揮超卓表現。（Getty Images）

慕哈馬德於賽前兩星期的練習中曾跌傷而腦震盪，幸而無影響。她賽後表示對刷新世績感震驚，但透露教練對她很有信心。她說：「練習時經常跑出這成績，教練認為我會做得到。」

這名2016年里約奧運金牌得主又認為，世界紀錄將會大幅推前：「將會有人跑進 52秒內。若不是我，也會是其他人。」

她表示女子400米欄衝破52秒大關，指日可待。（Getty Images）

女子田徑界之中，刷新世界紀錄並不頻密，近年集中於長途項目。若計算奧運女子個人田徑項目，多個短程徑項紀錄已保持超過30年，如最快百米女飛人仍為已故美國「花蝴蝶」姬菲芙（Florence Griffith Joyner）的10.49秒，已有31年未破。最長的800米世績1分53.28秒更保持超過36年，為男、女子田徑壇中保持最久的世界紀錄。

女子個人徑項保持30年以上紀錄（點圖放大）：

至於田項，多個世績亦有超過30年歷史，以鉛球由蘇聯運動員利索夫斯姬亞（Natalya Lisovskaya）於1987年6月創出22.63米保持最久。

不過外界認為，多年前體育界普遍存在禁藥問題，令這些「年邁」田徑世績，變得「遙不可及」。

女子個人田項封塵30年以上紀錄（按圖放大，未包括東德選手拉舒（Gabriele Reinsch）保持30年的鐵餅紀錄）:

慕哈馬德打破400米欄世界紀錄片段