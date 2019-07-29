【F1德國站】陸克萊胞弟F4奪冠　兄弟深情相擁　失誤後向車隊致歉

一級方程式（F1）德國站賽事，在雨戰情況下驚喜不斷，但對法拉利車手陸克萊而言並非一個順利的比賽周末，在排位賽第三節壞車，而在正賽不慎失控衝出賽道撞向防撞欄退賽。相反，陸克萊胞弟艾法陸克萊（Arthur Leclerc）在ADAC四級方程式錦標賽（ADAC Formula 4 Championship）中，奪得個人首場勝仗。

法拉利車手陸克萊的胞弟艾法陸克萊，今年首度參與ADAC F4賽事，與胞兄在德國的海根霍姆（Hockenheim）賽道中一同出賽。在今站前已兩度登上頒獎台的艾法，以頭位起步，並順利保住領先的優勢，取得F4的首場勝仗。

排頭位出賽的艾法陸克萊力保優勢，奪得F4首場勝仗。（艾法陸克萊Instagram圖片）

艾法在賽後表示即使起步略有失誤，仍然奪得今站冠軍。（艾法陸克萊Instagram圖片）

陸克萊希望挾胞弟的餘威，在F1德國站力爭佳績。該名摩納哥車手在排位賽第三節故障，使他在正賽只能在第10位起步。車隊使用比賽策略得宜，使他一度殺上第4位，但陸克萊竟然在虛疑安全車（Vitual Safety Car）帶領的情況下，意外失控衝出賽道，並撞向防撞欄，提早結束賽事，他對自己的表現當然不滿，忍不住在無線電中大叫。

What a moment ❤️@arthur_leclerc7 wins in F4 at Hockenheim - and big brother @Charles_Leclerc is first to congratulate him#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/upae1otFAk — Formula 1 (@F1) July 28, 2019

陸克萊眼見胞弟奪冠後，隨即上前與他相擁慶祝。（Getty Images）

年僅18歲的艾法奪冠後，胞兄與他相擁，一同分享勝利的喜悅，場面溫馨。該名效力沙巴青年軍的車手，及後在個人Instagram中表達奪冠的感受，「在德國取得F4的首場勝仗，我感到十分高興。雖然起步略有失利，但及後得以收復失地，力保領先優勢，感激車隊在比賽周末的貢獻。」

陸克萊未能挾胞弟的強勢，揚威德國站，更意外炒車收場。（Getty Images）

From P10 on the grid, @Charles_Leclerc was poised to make a challenge for the win at Hockenheim 🚀



Until disaster struck just before the halfway stage 💥#F1 #GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/AHz6AdD9WG — Formula 1 (@F1) July 28, 2019

陸克萊在賽後向車隊道歉，因為個人失誤使車隊工作人員的努力付諸流水，在難得有優勢的賽場中失利，錯過取得好成績的大好機會，「我們的戰車在今個比賽周末表現強勢，而我對此感到十分滿意，但卻因為我一個巨大的失誤，令車隊未能取得任何分數，我對全隊工作人員致歉，因為車隊在各方面亦發揮一流，我的失誤將一切努力毀掉，但我希望在今站中獲得一些得著。」