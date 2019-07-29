【足球轉會】曼聯熱身賽大軍盧卡古「被消失」　祖記奇招搶人？

曼聯前鋒盧卡古的轉會事宜糾纏數月終有眉目，紅魔前往挪威友賽的26人大軍名單中，沒有了他的名字。外界盛傳，盧卡古將於日內離隊。 問題是，目地的到底是哪裏？

曼聯今夏的季前熱身賽之旅，澳洲、中國、新加坡三站盧卡古均有隨行，球隊以他「有傷在身」為由，一直未派他上陣。根據《曼徹斯特晚報》所知，此子其實已在比賽狀態。

周一（29日）早上紅魔前往熱身賽下一站挪威，26人大軍之中不見盧卡古的身影。周二（30日）曼聯會跟位於主帥蘇斯克查出生地的挪超球隊基斯迪辛德（Kristiansund BK）比賽。

關於盧卡古轉會意甲球隊國際米蘭的消息，已傳了數個月，這個敏感時刻將他從大軍名單中剔除，被外界解讀為他將在短時間內轉會的訊號。

曼聯今夏多場熱身賽，盧卡古均未有上陣。今天的挪威友賽名單中，甚至不見他的名字。（路透社）

國米遲遲未買到盧卡古，最新消息指祖雲達斯有意用戴巴拿向曼聯提出交換。（Getty Images）

《都靈體育報》頭版報道祖雲達斯有意將盧卡古收歸旗下的消息。（《都靈體育報》網站截圖）

盧卡古換戴巴拿？

盧卡古2017年以7500萬英鎊由愛華頓轉投曼聯，即使領隊蘇斯克查已揚言盧卡古要為正選席位而戰，曼聯將他定價8000萬英鎊，並不急於出售。國際米蘭7月初曾出價5400萬英鎊，遭曼聯拒絕。

盧卡古陣營相信國米需要賣球員籌集轉會資金，才可再次出價。國米主帥干地希望踢走伊卡迪，然後換入盧卡古。

比利時前鋒的下一站，說來說去也是國米，月初出價被拒令交易陷膠着狀態之際，意大利《都靈體育報》突然爆出，祖雲達斯即將與曼聯達成協議，以25歲的阿根廷球星戴巴拿交換盧卡古。現階段未有進一步消息印證可信度，唯一肯定的是，最心急的人一定是渴望離隊的盧卡古本人。目的地是國米還是祖記，相信對他分別不大。

盧卡古感到不受主帥蘇斯克查重用，萌生去意。（Getty Images）

英超頭五輪賽程（按圖放大）