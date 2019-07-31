【田徑】南非「陰陽人」跑手薩美雅上訴失敗　未能出戰9月世錦賽

曾陷性別風波的南非跑手薩美雅（Caster Semenya），無法參與9月在多哈舉行的田徑世界錦標賽，因為瑞士最高法院推翻之前的判決，指睪酮過多的女田徑運動員需要連續6個月服用賀爾蒙抑制劑才能參與國際賽。

28歲的薩美雅是連續兩屆奧運的女子800米跑冠軍，也是應屆田徑世錦賽女子800米跑金牌，但她今年9月無法到多哈爭取衛冕。

薩美雅是兩屆奧運女子800米跑冠軍。（Getty Images）

薩美雅曾陷性別風波，被國際田聯列為SDS運動員（Disorders of sex development的縮寫，意思為性別分化障礙），雖為女性，但體內睪酮水平高於5 nmol/L。國際田聯去年4月公布新例，要求參與400米、800米及1500米跑的SDS女運動員，連續6個月服用賀爾蒙抑制劑，確保體內睪酮水平低於5 nmol/L。

薩美雅未能參與9月的世錦賽。（Getty Images）

薩美雅向體育仲裁法庭上訴失敗，再向瑞士最高法院上訴，最初暫緩國際田聯實施新例，但他們最新判決薩美雅上訴失敗。由於薩美雅在等候上訴期間沒有服用減低睪酮水平的藥物，所以她不能參加9月的世錦賽。

薩美雅透過公關公司回應：「我無法衛冕辛苦贏得的錦標，感到十分失望，但不會影響我繼續為女運動員爭取人權。」