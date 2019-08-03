【羽毛球．泰國賽】伍家朗4強挫常山幹太　誓破兩年國際賽錦標荒

伍家朗自從2017年1月後，未曾於國際賽奪冠，超過兩年的國際賽錦標荒，有望今日打破。 泰國羽毛球公開賽男單4強，他以21：9及23：21擊敗日本的常山幹太，周日（8月4日）將火併中華台北的周天成爭冠。

伍家朗對上一次殺入決賽，數到5月的新西蘭羽毛球賽，惟當時以局數0：2不敵印尼的基斯堤。兩個月後，他在泰國公開賽再次有望打破國際賽錦標賽，今天面對7號種子、日本的常山幹太，伍家朗未受考驗，以21：9及23：21擊敗對手，殺入決賽，將與3號種子、中華台北的周天成爭冠。至於混雙4強，鄧俊文/謝影雪以14：21及9：21不敵3號種子、日本的渡邊勇太/東野有紗，無緣決賽。

伍家朗晉級泰國公開賽決賽，將與周天成爭冠。（資料圖片﹔袁志浩攝）

世界排名12的伍家朗，與國際賽錦標闊別超過兩年，自從2017年1月的馬來西亞大師賽後，未曾踏上國際賽頒獎台最高級。不過他早前贏得香港錦標賽男單冠軍後表示，歸功於6月到中華台北集訓，已經重拾佳態，碰巧明日一戰火併中華台北的周天成，期望他能再次發揮集訓成果，打破兩年國際賽錦標荒。