【羽毛球．泰國賽】伍家朗決賽連失關鍵分　僅負周天成未破錦標荒

泰國羽毛球公開賽，香港代表伍家朗在男單決賽硬撼台灣球手周天成，終以1：2落敗。

伍家朗目前世界排名第12位，今次是繼7月的新西蘭公開賽後，2019年內第2次打入世巡賽決賽，在今次泰國公開賽晉級過程中，於16強曾淘汰另一台灣球手王子維，4強則擊敗日本的常山幹太。世界排名第3的周天成在今屆泰國公開賽晉級較輕鬆，由32強到4強均以直落兩局獲勝，他在7月的印尼公開賽擊敗安頓臣，奪得個人今年第一項世巡賽冠軍。

伍家朗在泰國公開賽決賽只差1分就擊敗周天成，卻未能把握冠軍分。（視覺中國）

伍家朗在第一局初段發揮略顯緊張，多次擊球落網，面對表現平穩的周天成，換邊時一度落後2：11，不過家朗其後漸漸上力，力追之下將比分收窄至14：18，仍以15：21失掉第一局。不過調整之後，伍家朗第二局表現明顯改善，表現進取、亦顯得更決斷，早段以5：2領先，以21：11大比數扳回一局。

儘管落敗，但伍家朗在泰國公開賽決賽發揮不俗。（視覺中國）

踏入決勝局，伍家朗初段一口氣領先至8：2，周天成失誤不斷，腳步亦漸漸放慢。儘管周天成調整節奏後，一度將比分拉近至7：9，家朗始終將分差保持在2分差距，但戰至14：12時，這位香港球手一次發球落網、一次網前挑球落網，終遭追和至14：14。周天成未能乘勢追擊，連番失誤下，伍家朗又一口氣將分差拉開至20：15，。



儘管伍家朗距冠軍只差1分，但周天成末段發力，令家朗連續4次錯失冠軍分（Championship point），更以20：20追和。兩人激鬥至「刁時」令全場氣氛極為熱烈，周天成終以23：21再取一局，2：1擊敗伍家朗，奪得個人今年第二個世巡賽冠軍。比賽結束一刻，周天成及伍家朗都累倒地上，66分鐘激戰過後，兩人亦交換球衣，為這場大戰留下紀念。