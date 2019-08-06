【全青運】韋氏姊妹助香港三鐵添金　陳萃彥盛裝舞步獲銅牌

第二屆全國青年運動會正於山西舉行，連日狂掃獎牌的香港三項鐵人代表隊，昨日再有韋祺、韋祺、曾祥星及伍泰龍合力在甲組混合接力奪金，令香港在這項目以5金2銀1銅完成今屆賽事。

全青運三項鐵人昨日（5日）煞科，體校甲組混合接力賽中，「韋氏二妹」韋禔為香港率先出發，以6分25秒完成第一棒，早前在體校甲組男子短距離奪金的曾祥星接棒，5分39秒完成再交棒予「大家姐」韋祺，這位5000米香港青年紀錄保持者跑出6分09秒，最後一棒、亞錦賽男子青年組銅牌得主伍泰龍則以5分16秒完賽，助香港以1分29.36秒完成全程，奪得金牌。

四位香港三鐵小將在全青運奪金，左起：韋禔、伍泰龍、韋祺、曾祥星。（圖片來源：香港三項鐵人總會）

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在三鐵首日賽事（2日），香港已有伍泰龍、曾祥星及葉德朗分別在項目獲金牌，葉進陽奪銅；到第二日（3日）女將登場，盧逸卓於女子體校乙組短距離組添金，韋祺及「細妹」韋樂，分別在體校甲組女子半程組及體校乙組女子超短距離組獲銀牌，加上昨日的混合賽金牌，香港三鐵代表隊終以5金2銀1銅完成全青運。

陳萃彥在全青運盛裝舞步賽獲銅牌。（圖片來源：香港馬術總會）

香港昨日在馬術賽亦有牌落袋，2002年出生的陳萃彥與座騎小亮亮，在體校甲組盛裝舞步個人賽決賽，以70.81分獲得銅牌，為香港馬術隊今屆賽事首面獎牌。