【港超聯】郭嘉諾投大埔助失意兵　「喜歡以新材料煮新餸」

前佳聯元朗主教練郭嘉諾，新季轉投和富大埔，跟另一教練馮凱文聯手執教「綠衫軍」。郭嘉諾雖因教練牌照課程而缺席開季賽事，卻希望能在亞冠外圍賽中，挑戰自己，學以致用。

現仍修讀亞洲足協專業級教練牌照（Pro License）的郭嘉諾，8月至11月期間需不斷前往中國雲南上課，會缺席開季首兩場賽事，他透露原定於11月才會加盟大埔，卻希望盡早認識球員及貫徹踢法，提早擔任主教練一職。

郭嘉諾（左）過去在球會或代表隊指導年輕球員，都創出好成績。（袁志浩攝）

郭嘉諾早前離開足總時指，期望於更高水平舞台挑戰自己，巧合地大埔將參加亞冠外圍賽，需要一位擁有專業級教練牌照的教練坐鎮，因此決定來投，「很想嘗試以本地教練身份出席亞洲賽，這是一項新挑戰。同時對港隊在亞洲足協的排位亦很重要，去季傑志以年輕球員上陣，大埔隊內亦有不少小將，希望可爭取更好成績，助香港提升系數。」

馮凱文（左）和郭嘉諾（右）一冷一熱，聯手執教大埔足球隊。（袁志浩攝）

一熱一冷 與馮凱文取長補短



郭Sir與馮凱文相識多年，他認為自己擅於開季備戰及賽前分析等，而馮sir在死球戰術跟反守為攻方面特別有心得，料後者可在亞洲賽中大派用場。他更強調自己在甚少參與組軍，一直由馮sir掌管增兵事宜，「我沒有從元朗帶任何球員到大埔，喜歡用新材料煮新餸，相信亦可『食得落肚』。」



「風車」手勢是郭sir的標記，這位教練憑自身熱血感染球員，無論港隊或佳聯元朗，都能在資源不足的情況下帶來驚喜。不過經過首季港超主帥經驗後，他反而認為要做好情緒控制，「Pro License的教練希望我減低情緒起伏，怕會因此影響決定，希望馮sir能控制我的情緒吧，哈哈！又或者他需要我熱情的這一面，兩人一熱一冷，取得平衡。」

衛冕不現實 冀領球迷踏亞冠舞台

在執教元朗的最後一場賽事後，郭嘉諾曾表示會暫別港超，並承諾以更強的面目示人，以挑戰港超聯賽冠軍為目標。雖然投效上屆冠軍大埔，他卻指自己從沒想過要衛冕，認為此說法並不現實，「『足可圓夢』，即使去季奪冠，但相信大埔球迷的這個夢仍未圓，希望能帶領大埔踏上亞冠的舞台。」

大埔新季球員走得多，亦來得多。（袁志浩攝）

助失意軍人覓第二春 羅致「孫銘謙2.0」



過往在元朗時期，郭sir曾簽入「壞孩子」卓耀國，又在省港盃起用袁振昇等，讓球員有一個再證明自己的機會。這位教練以「失意軍人」形容現時陣中的大多球員，指出他們非「被遺棄的一群」，「他們有些完約、有些上季降班或坐冷板，只正等待一次機會翻身。我跟（陳）文輝說，他的黃金時期雖已過，但在大埔或可遇上第二春，希望他珍惜。」郭sir同時於乙組吸納年僅19歲的吳文希，此子去季效力觀塘，以21個入球榮登乙組神射手。他期望這位小將投身職業足球後，能將對方打造成下一個孫銘謙。