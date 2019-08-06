【Jordan Brand大專賽】踏上大專盃的狂想　譚進義盼振興公大籃球

Jordan Brand大專賽參賽共11支球隊，分為兩組，雖然種子組缺少勁旅浸會大學和城市大學，但外圍組則多了兩隊新力軍：公開大學和恒生大學。

經過周二（6日）的賽事後，公大和恒大分別位列外圍組第三和四名，嶺南大學暫時以全勝姿態位列榜首，科技大學亦穩守出線席位，五隊中有三隊出線意指還有一絲的機會。

今場面對榜首的嶺大，公大有點無力招架，四節皆處下風，特別是第三節被對手打出一波32：17的攻勢，一度被大比數拉開。公大防守雖然落力，但進攻上落入對手的節奏中，帶過半場就急着起手，但這讓手感更是不穩變成「浪射」，在大失籃板球下嶺大得而主宰球賽，最後以89：60擊敗公大，保住不敗之身。

就算是多次的申請，大專盃對公大籃球隊來就還是遙遙無期。（張倩儀攝）

明知道實力不及一般的大專強隊，也知道球隊「窮」得只剩下堅持。（張倩儀攝）

JBI，對許多球隊來說是開季前試陣的機會，也是畢業生完季前的最後一擊；但公大卻視其為重要、期待已久的一戰。兩年一度，今年大四的譚進義好似已經等了好久，「可能其他學校會當是試陣去應付下年的大專盃，但我們是真的全力以赴！」有多少人就出多少人，毫不留力，因為他們很難得才有比賽的機會。

以大學之名，但公開大學和恒生大學依然沒有大專盃資格，由譚進義入讀開始，他們不停歇的向大專聯會申請。「為什麼不能打大專？可能要問大專聯會才知道。」心情矛盾又打趣的說。「我們有一直在爭取，但未有一個答覆告訴我們什麼時候可以參加。」

四年前入學只想自己可以盡力振興公大的籃球，到現在還是一個開始。（張倩儀攝）

是誰拿走了他們的大專盃資格？

很好奇當中的原因和答覆，譚進義也是萬般不解：「很多原因：球場規格不合、沒有觀眾席，很多不同的因素；因為我們只是associate member，變相只可以參加游水和田徑，籃球就不行。」他接着說：「中學學界只要你是一間中學球隊就可以報名，球隊最多可能就是分不同組別，但不明白為什麼大專就只能容納十一間學校。」

我們一樣摸不着頭腦，只知道譚進義很是失望，到了自己都要畢業了，還是沒有回音：「大專讀四年其實真的很短，沒有大專盃對我來說是一個遺憾，有時候會想明明自己就是一個大學生，但卻連踏上大專場上的資格都沒有。」

可以做的就只有堅持，沒有一朝一夕就可以成功的革命。（張倩儀攝）

每年的恒大邀請賽、兩年一次的JBI，這些完季後的暑假比賽才有公大的身影，既然季內沒有比賽，他們又望着什麼目標走下去？

「我們組在一起是因為很喜歡籃球，想過既然大專不能打，就看看有沒有其他方法可以讓人知道，OU其實是有籃球隊的。」所以這群男孩只能在僅有賽事中表現自己，想着只要有好的名次，就能引起大家的注意，「好想讓大專聯會知道，其實OU並不差，為什麼我們沒有打大專盃的資格，希望藉此有一個輿論壓力。」這是一個革命，革命的路很長，公大正用不同的方法努力着。

每一次比賽公大都出盡全力，因為對他們來說都得來不易。（張倩儀攝）

Never stop fighting

即使是到了譚進義的最後一個比賽，還是在爭取着想要的事，「這才是一個開始，也正是四年來沒有轉校的原因。」譚進義說。

他們練習時間不多，因為不肯定一年間有多少比賽，難免有怠慢的時候，「體能、技巧甚至是默契都輸，唯一可做的是堅持；也沒有什麼可以輸，我們用防守、拼搏，蟻多摟死象。」球隊的文化和風格慢慢成形，慢慢的譚進義兌現四年前的狂想：「入學時就好想振興OU的籃球，想讓大家聽到OU都會想起我們或者是籃球隊是很強的。」隨着剛在恒大盃力壓珠海和教大贏了冠軍，他只想繼續傳承下去，實現「OU Never stop fighting」的勇氣。