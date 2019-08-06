【F1】麥拿侖新星諾里斯極速上位　新世代式賽車生活

麥拿侖車手諾里斯（Lando Norris）今年參戰F1，極速成為車迷寵兒。對於這名英國新星來說，在車場比賽根本不夠，身體流着賽車的血，回到家都要繼續賽車。

18小時。

這是諾里斯2017年日本站，在麥拿侖科技中心為在鈴鹿的車手及工作人員，進行模擬駕駛的工作時數。

這名車手今年才第一年參戰F1，但短短半季已經成為人氣新星，在場上表現出來的速度令人眼前一亮。19歲的諾里斯在場上比完賽還不久，在家中自設模擬器繼續飛車，可謂完全為賽車而活。

諾里斯今年成績不俗，成為麥拿侖回勇的一大原因。（Getty Images）

諾里斯就算回到家中仍會在模擬世界飛車。（Getty Images）

回想起2017年日本站周五18小時的工作，諾里斯認為對他今年成為「正選」車手有很大作用：「我記得周四從科技中心回家數小時，睡了一會半夜就回到中心，一直工作到周五下午6點，所以是很漫長的一天！不過，在模擬器做相關的演習，為場上的人提供意見，對今年落場大有幫助。」

諾里斯是今年F1四名英國車手其中一人，在麥拿侖夥拍有4年半F1經驗的西班牙車手辛斯（Carlos Sainz）。隨着麥拿侖今年表現好轉，諾里斯亦交出十分出色的成績，第2場巴林站就已經得第6名。風趣的性格，經常都笑面迎人，諾里斯很快就成為了車迷新寵，人氣不比咸美頓、華迪爾等巨星級車手低。

諾里士性格風趣，極速成為車迷新寵。（Getty Images）

實際F1比賽經驗不足，諾里斯的表現不算穩定，12站有3次退賽，3次在10名以外完成比賽，最佳成績為第6名，除了巴林外，他在早前的奧地利站亦得到這個名次。

被視為F1未來之星，麥拿侖罕有地提早宣布續約，肯定來年的車手陣容。自信兩個字是這名年輕英國車手成功的秘密，但他承認「處女戰」於澳洲站十分緊張，「不能完全享受」自己的「地標戰」。雖然首場緊張無比，但第2場在巴林已經完全釋放出來，多年的準備終於得到回報。

諾里士的賽車DNA讓他不停尋找進步空間。（Getty Images）

不停駕駛 不停進步

「我基本上是不停賽車，就算不在賽車場上，我在家都會用模擬器賽車，」不時於twitch直播自己玩賽車遊戲的諾里斯說：「我經常都會參與賽車相關的活動。我愛賽車，所以才不停開車尋找進步空間。」

諾里斯全情投入自己喜愛的事情，這種性格對他職業生涯的影響，可說是So far so good。