【英超轉會】哥斯尼終於離開阿仙奴　500萬英鎊加盟波爾多

英國傳媒報道，阿仙奴後防大將哥斯尼（Laurent Koscielny）轉投波爾多，轉會費500萬英鎊。

英格蘭傳媒指阿仙奴本來欲與哥斯尼續約，但該名法國中堅對回祖國繼續足球生涯十分堅持。

哥斯尼今夏已拒絕隨隊到美國進行季前集訓，令到其離隊傳聞傳得更熱。有消息指，哥斯尼曾要求阿仙奴與他解約，讓自己可以選擇下一站，但兵工廠拒絕這個「蝕本」選項。最終阿仙奴與波爾多達成協議，以500萬英鎊出售哥斯尼。

隊長哥斯尼離開阿仙奴。（Getty Images）

哥斯尼去季領軍殺入歐聯決賽，但不敵車路士失冠。（Getty Images）

萊比鍚中堅成替補人選

哥斯尼2010年由羅連安特以845萬英鎊轉投阿仙奴，曾為阿仙奴三奪英格蘭足總盃，隨梅迪薩卡退休，他去季成為隊長，但因傷患纏身，去季連同盃賽只上陣29場。

33歲的哥斯尼離隊，阿仙奴要在周四英超轉會窗完結前尋找替補。有消息指，祖雲達斯的魯加尼及RB萊比鍚後防烏柏美卡奴，都是阿仙奴有興趣的對象。雖然魯加尼名氣較大，但似乎21歲的烏柏美卡奴有更高機會成為「槍手」新成員。

哥斯尼效力阿仙奴9季，上季因為傷患問題上陣時間不多。（Getty Images）