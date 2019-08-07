【足球】前曼聯烏拉圭球星科蘭掛靴　最後一站效力港超聯傑志

烏拉圭球星科蘭宣布退役。他的職業生涯踢過曼聯、維拉利爾及馬德里體育會等大球會，最後一站是去年效力港超聯的傑志。

自由身超過一年的科蘭宣布掛靴，這名40歲烏拉圭球星說：「真的不容易，但過去幾個訪問都問過我。雖然我真的不想這一刻來到，但這一日始終會到，我現在決定終止職業球員生涯。」

科蘭職業生涯最後一站是傑志。（李澤彤攝/資料圖片）

科蘭職業生涯最後一戰照片（按圖放大）：

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科蘭表示最近收到球會邀請，但經過考慮，他覺得人生還有其他選擇，便知道是時候退役。他承認考慮在烏拉圭舉行告別賽，多謝球迷一直以來的支持。他在訪問中講到廿多年球員生涯的感受，他說：「投身這個行業，不覺得是一份工作。我有機會認識不同的文化，而且還有人工，總有種難以解釋的熱情。小時候，我夢想成為足球員，很高興夢想成真。」

科蘭登陸歐洲的第一站踢曼聯，當時的隊友有雲尼斯達萊及畢特。（Getty Images）

科蘭在曼聯的英超生涯過得不如意。（Getty Images）

科蘭效力曼聯時的隊友與對手（按圖放大）：

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科蘭90年代末在阿根廷的獨立隊出道，其後被曼聯領隊費格遜相中，在2002年登陸英超，可惜他未能適應風格，表現平庸，踢了63場英超入10球；於2004年他，轉到西甲的維拉利爾，如同重獲新生，單季西甲即轟25球，與亨利並列歐洲金靴獎。

科蘭去到西甲後重拾射手本色。（Getty Images）

科蘭助維拉利爾打入歐聯4強。（Getty Images）

他在2007年轉到馬德里體育會，08/09球季大勇轟入32個西甲入球，再次贏得歐洲金靴獎。09/10球季，他在歐霸盃決賽梅開二度，幫馬體會以2：1擊敗富咸捧盃，個人贏得決賽最佳球員。他在2011年離隊，轉會到意甲的國際米蘭，其後開始浪跡球壇。

科蘭之後效力馬體會，再贏歐洲金靴獎。（Getty Images）

科蘭在歐霸盃決賽梅開二度，帶領球隊贏富咸捧盃。（Getty Images）

由2012年起，科蘭到南美洲及亞洲落班，先後踢過國際體育會、大阪櫻花、彭拿路、孟買城，到2018年來到香港，踢港超聯的傑志，效力半季，贏得港超聯冠軍。自從在2018年5月離開傑志後，科蘭再沒有踢過其他球會，至今宣布退役。

科蘭離開馬體會後踢過國際米蘭。（Getty Images）

科蘭在職業生涯黃昏踢過大阪櫻花。（Getty Images）

科蘭在2018年5月13日出戰職業生涯最後一役，在旺角場助傑志以2：0贏元朗。港超聯冠軍也是他職業生涯最後一項錦標。（李澤彤攝/資料圖片）

科蘭球員生涯的巔峰是2010年世界盃，他與蘇亞雷斯等協助烏拉圭打入4強，最終得到殿軍；科蘭入選最佳陣容，並獲得世界盃金球獎。他為烏拉圭上陣112次入36球。

科蘭在2010年世界盃大放異采。（Getty Images）