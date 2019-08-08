【英超轉會】進擊的熱刺大破慳囊　一次過求購戴巴拿施斯隆盧施素

兩個轉會窗不增一兵的熱刺，今個夏天交投頗為活躍。早前以5500萬英鎊從里昂收購法國中場尼當比利，又以1000萬英鎊收購列斯聯年輕前鋒積克奇勒。滿以為暫時留住中場主將艾歷臣，任務已算完成。 誰料戲肉在轉會窗最後關頭才出現：熱刺一次過求購戴巴拿、盧施素和施斯隆三人，全是重榜收購。

戴巴拿交易最後關頭告吹

熱刺主席利維的節儉作風聞名多時，今夏球會一改作風，令人意想不到。

最受注目一人，莫過於祖雲達斯星級中場保羅戴巴拿。此子本月初幾乎加盟曼聯，卻因為紅魔未能滿足他的薪金要求作罷，近日輪到熱刺出價6440萬英鎊求購，正當所有人以為「好事近」之際，卻傳來祖記拒絕出售這位25歲阿根廷球星的消息，暫時未知原因。《衛報》指戴巴拿要求35萬英鎊周薪，令交易無法達成。

熱刺日前有意借用的巴塞隆拿巴西球星古天奴，因對方拒絕加盟而告吹。

戴巴拿開出35萬英鎊周薪，或許是未能加盟熱刺的原因。（Getty Images）

主帥普捷天奴看中多時的富咸小將施斯隆，料即將加盟熱刺。（Getty Images）

一口氣買入施斯隆和盧施素

早前熱刺曾對士砵亭中場般奴費南迪斯有興趣，當時因轉會費太高而放棄。市場盛傳他們看中多時的富咸左閘史提芬施斯隆（Ryan Sessegnon），等待至轉會窗最後一天終於出手，出價2500萬英鎊收購，交易最終可增至3000萬英鎊。

這位英格蘭19歲新星上季在英超表現搶眼，司職左閘也可踢翼鋒，35次上陣取得2入球6助攻，今夏隨英格蘭小國腳參與U21歐國盃。至於熱刺22歲中將約舒亞奧路馬（Joshua Onomah），則會轉投富咸。

此外，熱刺亦已同意出價6000萬歐元（約5530萬英鎊），收購貝迪斯中場盧施素（Giovani Lo Celso），此子據悉正前往倫敦進行體測，假如交易完成，將會追平尼當比利今夏加盟的球會歷來最高轉會收購紀錄。他尚未與熱刺傾妥個人條件，但他在貝迪斯周三友賽拉斯彭馬斯時被剔出大軍名單，因此相信加盟只是時間問題。

繼5500萬英鎊買入尼當比利後，熱刺再以6000萬歐元高價收購盧施素。（Getty Images）

巨額收購 力求爭取錦標

施斯隆、盧施素，加上之前買入的尼當比利和積克奇勒，今個轉會窗熱刺單在四個球員身上的花費可達1.45億英鎊，與曼聯在轉會開支榜暫時並列第一，即使扣去將右閘捷比亞賣到馬體會的2000萬英鎊、放走鮮有正選的前鋒雲遜贊臣收回560萬英鎊，淨開支仍近1.2億英鎊，可見他們對今季爭逐錦標的決心。

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