【英超前瞻】曼聯後費格遜年代實驗仍在繼續　後防大換血成績難料

曼聯上季「連跌4級」以第六名完成英超，表現令人失望。主帥摩連奴12月被炒，蘇斯克查出任看守領隊期間紅魔表現一度復甦，當「娃娃臉殺手」坐正後卻隨即打回原形，今夏大灑金錢增兵改善防線，真的有用嗎？

球員買賣簡評

曼聯近年後防線為人垢病，只得門將迪基亞一人可堪信賴，球隊到今夏終於正視問題，願意將資金重點投放在改善後防實力方面。轉會窗一開，全世界也知道曼聯以哈利馬古尼為頭號收購目標，李斯特城將售價「企硬」8000萬英鎊，至開季前一星期總算成功收購。水晶宮小將雲比沙卡早前已以驚人的5000萬英鎊來投。加上1500萬英鎊從史雲斯收購小將丹尼爾占士，3名新兵已花去1.45億英鎊，免費放走約滿的靴里拉和隊長華倫西亞。英超轉會窗關上前，以7300萬英鎊高價賣出盧卡古，但未有相應補充。

兩個防守球員的天價，難免令人有「水魚」感覺，但利物浦買雲迪積克的例子，告訴大家「有買貴無買錯」就是球壇趨勢。馬古尼轉身不夠快，防守能力相較雲迪積克似乎低半班，不過此子具後上助攻意識和走位靈活，頂上功夫了得，配合曼聯主攻踢法，適應上不成問題，由他帶領速度和攔截力超強的雲比沙卡包抄，防守肯定會有所改善。

美中不足的是，戴巴拿的交易告吹，般奴費南迪斯亦未能成事，熱刺拒售艾歷臣，中場未能增兵。上季32場聯賽攻入12球的盧卡古離隊，紅魔嘗試買入文迪蘇傑卻未能成事。

哈利馬古尼及時在轉會窗關上前加盟成為紅魔一員。（曼聯官網截圖）

今季將會相當考驗蘇斯克查的執教功力。（Getty Images）

領隊簡評

今季將會是蘇斯克查首次全季帶隊。他深愛曼聯，對球隊極為用心和着緊，也很有自己一套和想法，能否付諸實行，有待時日驗證。沒有輝煌的執教履歷，2014月1接手教卡迪夫城未能扭轉球隊降班命運，是他唯一英超領隊經驗。

承襲費Sir的全攻型踢法，在防線實力提升之下，面對弱隊得分應不成問題。事實上曼聯中前場班底本身不弱，如何改善普巴、馬迪爾、拉舒福特等一班球員的態度和紀律問題，才是最重要的。能否做到，將成為他主帥之位能否坐穩的最大考驗，而這關絕對不易過。

曼聯新一季陣容有相當大變動。（Getty Images）

預計正選陣容（陣式：4-2-3-1）

+ 7 + 6 + 5

球員實力及陣容簡評

英超「有前無後」的年代早已過去，要贏聯賽冠軍，防線必須夠穩。門將迪基亞續長約，中堅加入哈利馬古尼，即使艾歷拜利重傷長抖，在兩人領導之下，左閘梳爾、右閘雲比沙卡，中堅另一人有史摩寧、連迪洛夫和鍾斯可選，相信可望大為改善，隱憂是季初默契方面未必及時可建立。

曼聯踢法主攻，馬古尼的後上助攻能力可望大派用場。中場方面，一切仍以普巴馬首是瞻，此子能否全季保持穩定發揮，絕對是球隊成績關鍵。

普巴可以得到足夠支援，發揮最佳水準嗎？（Getty Images）

成也普巴 敗也普巴？

普巴在祖雲達斯的成功，很大程度有賴身邊的工兵型隊友輔助。這點一定程度上是他回到曼聯3年始終踢不出最佳水平的原因。曼聯今夏放走安達靴里拉，陣中掃蕩力強的工兵型球員只剩下年過30、活力下降的尼曼查馬迪。速度、技術兼備的費特，原以為應可勝任這角色，可是他上季加盟以來表現失色，僅在聯賽上陣17次，除非今季突然「開竅」，否則難望委以重任。

剩下的選擇，只得小將麥湯米尼。此子本身是全能中場，可塑性甚高，性格溫馴有利與普巴合作。買不成戴巴拿、艾歷臣甚至般奴費南迪斯不是問題，進攻中場陣中已有連格、馬達、安達斯彭利拿等人，反而沒有收購任何具級數的防守或掃蕩型中場與普巴配合，才是最大隱憂。

山齊士今夏在美洲國家盃表現神勇，回到曼聯可否重拾狀態？（Getty Images）

山神關鍵一季

前線方面，失去上季32場聯賽攻入12球的盧卡古，文迪蘇傑未能來投，陣中只得阿歷斯山齊士、拉舒福特和安東尼馬迪爾三人可選，打擊不算少。

福仔和馬迪爾上季各交出10個聯賽入球，「山神」20次上陣只入一球。加盟年半以來，山齊士仍與球隊格格不入，今季他必須演出身價。

失去盧卡古，前線要靠拉舒福特和馬迪爾攻堅。（Getty Images）

整體而言，曼聯的防守力得到改善，前線失去盧卡古，山齊士必須交出表現來填補，並借助馬古尼和雲比沙卡的助攻力。中場只靠普巴一人，絕對不足夠，馬迪、費特、麥湯米尼能否挺身而出輔助他，或成紅魔今季表現關鍵。

曼聯對上一次奪得英超聯賽冠軍，已是傳奇領隊費格遜爵士最後一季領軍的2012/13球季，自他老人家退下前線，紅魔鬼有如失去靈魂一樣，表現飄忽。蘇斯克查上季一度重新為球迷帶來希望，球隊積存弊病一段日子，不能期望今季立即脫胎換骨，至少從防線做起，有望重拾正軌。至於他能否壓得住場，承繼恩師衣缽並引入新戰術和科學化訓練重振聲威，仍有待觀察。

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