【英超】點評Big 6轉會窗表現　阿仙奴頭重腳輕　曼聯中場仍缺人

在聯賽開季前一日，英超轉會窗昨日（8月8日）關閉，各支英超勁旅的增兵行動告一段落。在Big 6球隊中，令人意外地，阿仙奴在轉會窗最活躍，三線各有新兵，而熱刺亦不遑多讓，與兵工廠一樣在昨日連簽兩日。曼市雙雄今夏增兵策略以加固中後場為主。

曼城：找到費蘭甸奴接班人

幾名效力曼城多年的骨幹踏入職業生涯的黃昏，是時候逐步更新換代。曼城今夏花破球會紀錄的6280萬鎊，從馬德里體育會收購中場洛迪卡斯簡迪，作為防中費蘭甸奴的接班人。費蘭甸奴過去幾季是球隊不可或缺的重心，鎮守中場與防線之間，但他已經34歲，實在難以支持整個賽季，而新加盟的洛迪卡斯簡迪今年23歲，正值當打之年。

曼城兩年前雙閘大換血，但說得上對辦的只有基爾獲加，所以今夏曼城另一個增兵的重心是左右後衛。左閘班捷文文迪受過重傷，又不太聽話，替補的辛真高又是客串，另一名左閘替工戴爾夫亦離隊，所以曼城從燕豪芬回購西班牙的安祖利奴。另一邊，曼城升級右閘，將丹尼路雷斯售予祖雲達斯，加錢換來祖奧簡斯路，加強與基爾獲加的競爭性。

曼城在轉會窗關前，從友好球會基羅納簽入右閘柏度樸路，並隨即將這名19歲西班牙小國腳外借到華拉度列。此外，在轉會窗關上的那天，他們從打比郡借入英格蘭門將卡臣，作為第三門將之用，擔任哥迪奧巴禾及艾達臣摩拉斯的後備，相信他都難有上陣機會。

曼城前場人才濟濟，增兵需要確實不大，大衛施華年紀漸老，但有奇雲迪布尼主持大局，貝拿度施華上季愈踢愈好，尚有新星菲爾科頓在陣。德國翼鋒利萊辛尼有離心，加上膝部受傷，但有史達寧及馬列斯在。中堅方面，隊長高柏尼離隊，但曼城未能爭得哈利馬古尼或其他具級數的中堅來投，可能是較令人失望的地方。

洛迪卡斯簡迪為曼城捧起社區盾。（Getty Images）

曼城從燕豪芬回購西班牙的安祖利奴。（資料圖片）

利物浦：以不變應萬變

這支應屆歐聯冠軍在今夏轉會窗沒有大動作，正當各支競爭對手大手筆簽入球星之時，他們只從荷蘭的施禾奴購入17歲中堅雲丹貝治，相信此子今季不會太多上陣機會。

利物浦另一宗收購則是迫於無奈，由於副選門將米洛列特離隊投布魯日，所以他們從韋斯咸免費簽入阿祖安卡斯迪路頂替。這兩宗交易都不影響球隊的主力陣容。除了米洛列特外，利物浦還免費放走了史杜列治及艾拔圖摩蘭奴兩名副選，又將哈利威爾遜借到般尼茅夫，馬高古積亦被外借到哈化柏林。

利物浦的陣容並非完美，例如他們有意加強進攻中場，上季差點從里昂簽入費基亞，但今夏僅與舊將菲臘比古天奴傳過緋聞。利物浦雖然擁有英超助攻力最強的雙閘安德魯羅拔臣及阿歷山大阿諾特，但兩人欠缺替補，尼達利基尼受傷，祖高美斯踢中堅的表現較理想。

由於副選門將米洛列特離隊投布魯日，所以他們從韋斯咸免費簽入阿祖安卡斯迪路頂替。（資料圖片）

熱刺：大破慳囊補中場

熱刺近季甚少買人，但今夏以破球會紀錄的5380萬鎊從里昂買入法國中場尼當比利，相信令熱刺球員感到驚喜。在轉會窗關閉那天，熱刺突然三路進攻，直取保羅戴巴拿、賴恩施斯隆及盧施素，除了戴巴拿的交易突然告吹，後兩人都成功轉會，左翼賴恩施斯隆以2500萬鎊從富咸來投，中場盧施素則從貝迪斯以先借後買加盟。

熱刺買中場，相信是為了基斯甸艾歷臣的離隊作準備。這名丹麥中場與熱刺明年約滿，未有續約，若果今夏未能放售的話，熱刺很可能人財兩失，估計在未來半個多月，艾歷臣有機會轉到西甲球會。27歲的艾歷臣效力熱刺6年，是球隊的進攻發電機及死球專家，究竟新兵能否取代艾歷臣的工作，還需觀望。當然，若果熱刺強留艾歷臣多一季，他們今季中場實力將十分強大。

熱刺在簽入尼當比利的同日還宣布，簽列斯聯簽入18歲翼鋒積克奇勒，據報簽約4年，其轉會費約為1000萬鎊。不過，積克奇勒來季會以外借身分，繼續為列斯聯出戰英冠。

熱刺今夏賣走雲遜贊臣，又免費送走洛蘭迪，並以2000萬鎊將捷比亞售至馬德里體育會。雲遜贊臣及洛蘭迪並非主力，又有孫興慜、哈利卡尼及盧卡斯莫拉在陣，他們兩人離隊影響不大，反而捷比亞留下右閘正選，料由奧里亞、祖安科夫、獲加彼德斯三人爭奪。

熱刺今夏以破球會紀錄的價錢從里昂買入法國中場尼當比利。（資料圖片）

中場盧施素則從貝迪斯以先借後買加盟熱刺。（資料圖片）

車路士：進攻防守各有大將離隊

比利時翼鋒夏薩特以1億歐元離開車路士，轉投皇家馬德里，對球隊造大嚴重打擊。夏薩特是近年英超其中一名最優秀球員，也是車路士的進攻核心，他上季英超15次助攻，為聯賽的助攻王，他還有16個入球，直接參與了球隊31個入球，佔車路士上季英超總入球接近一半。

完轉會窗前，車路士以800萬鎊放走巴西中堅大衛雷斯，之前還免費放走英格蘭中堅加利卡希爾。雖然卡希爾早就失去主力位置，大衛雷斯亦有「雞肋」的味道，但一下失去了兩名經驗豐的中堅，亦令球隊後防人手緊絀，估計安達斯基斯坦臣會跟魯迪格拍檔，後備有葛特蘇馬。

這支應屆歐霸盃得主被國際足協禁止今夏以及明年冬季轉會窗買人，幸球會早以為夏薩特離隊做準備，在年初以5800萬鎊收購美國翼鋒基斯甸普列錫，再借回多蒙特半季，今夏才正式加入車路士。

車路士還以4000萬鎊從皇馬買斷上季借用的克羅地亞中場高華錫，加上巴克里、佐真奴費路、尼高路簡迪、美臣蒙特等將，中場中路人手充足，所以在轉會窗關閉前將「飲水哥」真禾哥外借到般尼。

車路士沒有買斷上季外借加盟的阿根廷前鋒希古恩，中鋒質素令人擔心，基奧特較具級數，但年紀漸大，至於譚美阿巴謙及巴舒亞伊尚未證明到自己的實力。

高華錫正式加盟車路士。（資料圖片）

阿仙奴：頭重腳輕急購兩後防

上季排第5位的阿仙奴積極增兵，他們先簽入巴西小將馬天尼利，其後從聖伊天收購18歲後衛威廉沙列巴，但後者今季會以外借身分續留聖伊天，相信這兩筆交易對球隊今季沒有太大幫助。

在加強主力陣容方面，阿仙奴先從皇家馬德里借入丹尼施巴路斯，料可提升中場創造力，以彌補艾朗藍斯的約滿離隊。其後，「兵工廠」終於8月1日落實斥資7200萬鎊，向法甲里爾收購科特迪瓦翼鋒尼高拉斯比比，打破球隊歷來收購紀錄。尼高拉斯比比是上季法甲銀靴，以速度見稱，將與奧巴美揚及拿卡錫迪組成一支極具威力的進攻三叉戟。

阿仙奴後防老化嚴重又人員流失，哥斯尼、贊堅臣、列治史迪拿離隊，梅斯達菲及蒙利爾、洛賀丁及哥林張伯斯都難當大任。不過，阿仙奴在轉會窗關上前發力，一口氣連簽兩名守將，其中最令人意外的是以800萬鎊從車路士收購大衛雷斯，還從些路迪以2500萬鎊簽入左閘基爾泰亞尼。儘管簽入兩名新兵，但阿仙奴的後防線仍令人擔心，始終大衛雷斯的表現也欠穩健。

此外，阿仙奴有兩名門將離隊，奧斯賓拿正式投拿玻里，而施治則退休，賓特尼奴繼續擔正，副選則是達米安馬天尼斯。

尼高拉斯比比是上季法甲銀靴，以速度見稱，將與奧巴美揚及拿卡錫迪組成一支極具威力的進攻三叉戟。（資料圖片）

阿仙奴從些路迪以2500萬鎊簽入左閘基爾泰亞尼。（資料圖片）

曼聯：加強後防但中前場令人擔心

上季排名第6的曼聯今夏全力加強防線，先以4500萬鎊從水晶宮購入英格蘭年輕右閘雲比沙卡。上季曼聯要用年老的艾舒利楊格踢右閘，今夏在季前賽換上雲比沙卡，其表現令人眼前一亮，身體對抗性強，落腳鏟截又準，相信已經解決了多年來沒有具級數正宗右閘的煩惱。

之後，曼聯還以破後衛紀錄的8000萬鎊從李斯特城買入哈利馬古尼。馬古尼的身體質素及爭頂能力在英超內屬數一數二，亦有不俗的帶波及長傳能力，相信可以提升曼聯的防守力。馬古尼相信是曼聯防線的必然正選，他的拍檔會是域陀連迪路夫或基斯史摩寧。有了雲比沙卡及馬古尼，如無意外，曼聯今季的防守力會比上季有明顯進步。

然而，曼聯今夏轉會窗沒有改善到中前場的問題。上季正選中場安達靴里拉離隊，尼曼查馬迪又老一年，活動範圍及體能下降，麥湯米尼雖有進步，但講到踢正選還是有點差距，費特洛迪古斯仍未適應英超踢法，安達斯彭利拿則攻強守弱。在沒有新兵的情況下，曼聯的雙防中位置相信仍要倚重偏向進攻的保羅普巴，再拍馬迪或麥湯米尼，中場防守力成疑。

前線方面，曼聯雖然從史雲斯簽入威爾斯翼鋒丹尼爾占士，但盧卡古轉投國際米蘭，進攻實力下降。在盧卡古離隊後，曼聯未能簽入大牌鋒將頂替，羅致保羅戴巴拿及文迪蘇傑的轉會都無矢而終。報道稱，曼聯內部覺得不需要買新前鋒，因為青訓小將格連活特值得信任。

此外，英國權威媒體《BBC》稱，在轉會窗關上後，曼聯會重新展開技術總監的招聘。

曼聯今夏簽入雲比沙卡，增強後防實力。（Getty Images）

今季英超頭5輪賽程（按圖放大）：