【衛奕信徑行山路線】登孖崗紫羅蘭三上三落　行天梯放眼大潭水塘

衛奕信徑第一段由赤柱峽道經孖崗山、紫羅蘭山到陽明山莊，辛苦換來赤柱半島、大潭水塘及維多利亞港3個無敵景色，要經得起全程只有一成平路、以上斜為主的考驗，充沛的腳骨力是關鍵。路上沒有補給點，若力不從心，可中途撤出，或行較簡單路線，一樣可以去到陽明山莊。 文：周立賢

過去數次行衛奕信徑第一段，不是天黑就是霧氣沖天，日前藍天少雲，正好是時候再次挑戰這條大起大落的路線。當日下午港島南攝氏溫度約31至33度，與友人每人帶了2.5公升食水出發。要到起點「衛奕信徑，赤柱峽道巴士站」，有數條巴士路線可以選擇：

1︰中環交易廣場巴士站︰城巴6/260（6A僅在周一至周六繁忙時間行駛）

2︰數碼港/華富/黃竹坑新圍巴士站︰城巴73

上斜費力，小休時回望赤柱半島，幸有涼風相伴。（周立賢攝）

初段切勿心急

於衛奕信徑站下車，旁邊設「鴻燊段」石碑，網上資料指是源自「賭王」何鴻燊名下基金修建這段路。起行前可先熱身，迎接艱巨的半小時樓梯路。行數分鐘到水務署的標示，於赤柱西引水道（Google名為孖崗山引水道）繼續上是衛徑路線，想略過數千級的孖崗山，可在引水道向左行，約40分鐘平坦路程後到達紫崗橋。

按圖看清赤柱半島全景▼

+ 4 + 3 + 2

赤柱半島全景美不勝收

繼續全力上，初段斜度甚高加上不時刮起大風，宜控制速度，以平穩呼吸慢慢走。堅持約半小時到孖崗山觀景台，旁邊有一個寫上W001的牌，那就是衛奕信徑第一條標距柱。觀景台可望見左方的鶴咀、龍脊、正前方赤柱半島的赤柱正灘、卜公碼頭、右方為南朗山。陣陣涼風作伴欣賞赤柱灣、大譚灣、螺洲，是此路第一個無敵景色。

衛奕信徑於1996年正式啟用，當中W001別具意義。（徐峻然攝）

兩邊的草叢漸高，前方為孖崗山山峰。（周立賢攝）

+ 5 + 4 + 3

孖崗山難度不低

孖崗山觀景台的海拔距離山頂約130米，最好先回氣才繼續。當路旁兩邊的草叢開始高，代表就孖崗山南峰所在地W002不遠。南峰高386米，北峰363米，由第一個崗到第二個崗，又怎會只有20米上落般簡單？先要急降80米左右，中途容易誤以為已到達天梯，再上升約60米，W003就是孖崗山北峰。

由孖崗山望往紫羅蘭山。（徐峻然攝）

+ 10 + 9 + 8

熨波洲於淺水灣外。（徐峻然攝）

「當生命仍能為你豁出去」

接下來就是著名的天梯，1369級的數目未必最嚇人，最嚴峻的是梯級既陡峭且密集，梯級僅夠一隻腳掌的闊度，行起來不舒服之餘需小心翼翼，客觀形容就是︰天梯正折磨雙腳。迎面有一對情侶汗流浹背沿天梯上山，頓時想起歌詞「幾多對持續愛到幾多歲，當生命仍能為你豁出去」，通過了這個考驗，還有什麼考驗到他們的愛情？

最後300級，坡度開始平緩，總共花20分鐘走完天梯（逆走天梯約1小時）到紫崗橋。此處是第一個撤出點，橋向東行2公里到大潭篤水塘，左面兩條長椅後方，水務署牌及警告牌之間，可以經過小徑到淺水灣坳，略需要體力，約25分鐘經過油站，於淺水灣道乘車。

回望孖崗山，左邊是大潭水塘，右邊是淺水灣。（徐峻然攝）

+ 3 + 2

由紫崗橋登山，約10分鐘去到3個選擇的分叉路，左方是黃泥涌水塘，路段平坦，景色遠望熨波洲、南朗山等，可到黃泥涌水塘。右轉是往大潭水塘，由於樹叢密集而景色最為沉悶，不過只要到達水塘便有另一番風光。往上是往紫羅蘭山，這山的斜度略比孖崗山低，仍需要不少體力。努力的回報，是3面美景，回望孖崗山的天梯，享受走過後的成功感。左方為淺水灣豪宅區，而右方多個山頭包圍住大潭中水塘，這位置是心目中全程最佳畫面。

與對頭的山友打招呼，換來對方提醒山上有一條青色的蛇，香港人總是習慣在逆境中互相鼓勵，對嗎？邊走邊往右看，大潭副水塘及大潭上水塘就在眼前，當天視野清晰得看到大潭道多少車輪行駛，實在難得。經過一段平靜的山谷，爆上數十米，看到紫羅蘭山433米山峰的三角測量站的話，恭喜你！你完成了衛奕信第一段上斜路段，尚有半小時下坡。

回望舊日的足印，還是人生交叉點？（周立賢攝）

+ 3 + 2

由紫羅蘭山下山前，泥路作前景，維港的高樓大廈，右方陽明山莊陪襯，同行友人以「回到人類文明」描述這景色。前方分叉路選擇繼續向1公里外的陽明山莊，此段路的石級略為大級，加上水土流失及少量泥氹，仍需要集中。到達第一段的終點，有另一個「鴻燊段」紀念碑迎接遊人。對面馬路設廁所和野餐設施，有能力的可繼續衛奕信徑第二段往鰂魚涌，亦可向右轉（向東）到大潭水塘。有閒情的可在黃泥涌水塘看看，想離開的下降至黃泥涌峽道，在黃泥涌水塘公園站回市區有多個選擇︰

41A城巴往北角

6號城巴經灣仔、金鐘往中環

76城巴經灣仔、銅鑼灣、黃竹坑往香港仔

63新巴經跑馬地、銅鑼灣、天后、炮台山往北角（周一至六行駛）

66新巴經灣仔、金鐘往中環（平日繁忙時間行駛）

香港獨有的景色，就在衛奕信徑第一段。（徐峻然攝）

+ 8 + 7 + 6

總結︰衛奕信徑第一段三上三落，六成上斜、三成落斜、一成平路。登孖崗山、落天梯、登紫羅蘭山俱考驗心肺功能、平衡力及腿部肌肉，不算是入門級別。最後，同行友人將離港尋找夢想，行山見人生，總可完成難行的路，祝他事事順利。