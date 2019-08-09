【港超聯】佳聯元朗公布教練團　陳文俊任主教練　發布會延至9月

距新一季港超聯開鑼只餘3個星期，足總尚未公布賽程，大部份球會均已開操及公布新一季職球員名單，但佳聯元朗取消傳媒採訪日後，一直未有正式公布新季消息，至今日（9日）才透過球會Facebook專頁宣布教練團名單。

佳聯元朗在郭嘉諾轉任大埔主教練後，陳文俊回歸出任主教練，這位前公民後衛曾在2017/18球隊任陽光元朗青訓總監，上季則為凱景助教，他透過元朗足球隊專頁稱：「決定是否要執起教鞭時，也曾撫心自問，能否秉承元朗足球的傳統風格，義無反顧地搏盡，帶領球隊爭取理想成續。思前想後，相信只要整個團隊共同努力，這項挑戰我定當盡力拱（扛）下！」

佳聯元朗公布教練團，左起：隊長兼助教法比奧、助教楊獻輝、主教練陳文俊、守門員教練梁卓長、副隊長兼助教葉子俊。（圖片來源：元朗足球隊Facebook）

由陳文俊領導的元朗教練團，助教為楊獻輝，守門員教練由梁卓長出任。至於42歲的老臣子法比奧，來季續任隊長兼助教，元朗土生土長的葉子俊則任副隊長兼助教。

7月21日的元朗西鐵站白衣人無差別襲擊事件，亦令佳聯元朗的開季之路蒙上陰霾。佳聯元朗本來安排7月18日為傳媒採訪日，惟採訪日前一晚，又稱因部份外援簽證問題致陣容欠缺完整性，需將採訪日延期。到7月21日晚發生元朗白衫狂徒無差別傷人案，身為當區區議員的元朗足球會會長王威信亦捲入事件並受傷，他及後多次澄清自己與傷人案無關、亦不認識白衣狂徒，但仍飽受批評，自此未有重新安排採訪日。據知元朗足球隊計劃在聯賽展開後於9月內舉行發布會，不過詳情有待落實。