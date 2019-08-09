【電競】香港電競節8‧23會展開幕　G Tournament減宣傳人氣增

「香港電競節2019」將在8月23至26日在會展舉行，今次電競節主辦單位CGA希望創造最大型的「香港人」電競比賽，CGA創辦人周啟康(Ryan)更說：「我們想創造最大型的業餘賽事。」 連續5年舉辦的G Tournament，過往以豐厚獎金吸引參加者，今次則以全新體驗作招徠，大革新下，宣傳卻似乎不及以往「大力」，原來背後有其原因。

香港電競節踏入5周年即作革新，一改以往邀請外國選手參加的作風，今次電競節5項賽事分別有《英雄聯盟》、《FIFA19》、《Speed Drifters》、《Rainbow Six》及《Street Fighter（街霸）》，前4個遊戲項目尚未有本地職業聯賽，因而大受香港選手歡迎，CGA希望令電競節成為全世界最大型的業餘電競舞台，同時給予香港選手最高的電競比賽體驗。

CGA創辦人周啟康表示最近結束的電競音樂節，入場人數較往年多。（潘思維攝）

CAPCOM因香港局勢取消官方賽 周啟康：香港仍安全



《街霸》賽事本屬予世界頂尖選手參加的官方分站賽，但主辦的CAPCOM考慮選手安全後，宣布取消香港分站，周啟康表示一直努力尋求解決方法，亦曾提出多個應變方法予CAPCOM，但因有23國家對香港發出旅遊警告，最終不得要領，Ryan失望地道：「蝕也不緊要，真的希望街霸比賽能讓世界各地選手參與，其實外人未必清楚狀況，事實上香港仍很安全。」

Logitech香港總經理施前江表示：「香港年輕人可以來電競節黎放鬆下。」（潘思維攝）

G Tournament的《英雄聯盟》比賽已是第5年舉辦，過往幾年都以巨額獎金吸引選手參加，但今屆冠軍獎金由6萬港元減至1萬港元，Logitech香港總經理施前江（阿施）表示，今次不想以獎金作賣點，而是用職業級體驗來吸引選手，皆因賽事由一開始的64強已是線下比賽，比起過往在4強才有機會到台上參賽大有不同，他亦希望選手可以如同在國外的世界賽一樣，多在線下交流、討論賽事細節。

今次香港電競節G Tournament的冠軍手帶，由珠寶商周大福贊助，手帶上有純金珠，價值不菲。（潘思維攝）

另外，今次每位參賽選手都獲發「選手包」，「阿施」保證選手必定滿意，所以即使今次每隊報名費需800港元，仍有超過80隊報名，最後以先到先得形式決定參賽資格。問及阿施在多項變革下，推廣方面如何部署？他表示：「現在社會氣氛有點複雜，我們都尊重這次事件，所以不會作出大型宣傳，只要有正常曝光就可以。」今次電競節除比賽外，更有大量電競產品以低價出售，還有一個電競百萬富翁予入場人士參與，詳情有待大會公布。