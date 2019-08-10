【港超聯】佳聯元朗網上惹球迷批評　教練球員理性回應

港超球隊佳聯元朗因元朗區發生連串社會事件，被逼壓後公布組軍消息，球隊今日（10日）於賽馬會香港足球總會足球訓練中心跟理文友賽，三名由隊長法比奧推介的外援終於曝光，主教練陳文俊指仍需觀察三子表現，再決定是否跟對方簽約。 對於球會因會長王威信捲入721「元朗黑夜」事件之中，引發網民批評及號召杯葛賽事，陳文俊認為球迷有自由選擇各種行動，法比奧則希望香港盡快回復和平。

佳聯元朗昨日公布教練團名單，由陳文俊任主教練，當中球員兼隊長法比奧同時擔任助教，這名「老大哥」近年更憑個人聯繫，多次為球隊覓得新援，被球迷戲稱為港超「經理人」。元朗今日下午友賽理文，三名在法比奧推薦下試腳的外援悉數上陣，分別是卡真奴（Kartjaneo Barbosa de Arruda）、米基爾（Mikael Severo Burkatt）及辛坦拿（Maicon Festa Santana）。

前屆效力陽光元朗的祖連奴（中），今季從香港飛馬外借回歸。（袁志浩攝）

三森巴兵皆屬中前場 友賽表現稱職

三個外援同是森巴兵，司識中鋒的辛坦拿曾於巴西及巴林聯賽落班。此子雖年屆三十，但1.89米的身高讓他可於前線衝鋒陷陣。從友賽可見，元朗嘗試運用此子作死球的第一點，這名前鋒搶點能力亦不俗，可二傳予隊友進攻，惟腳下技術一般。至於卡真奴可出任攻中及翼鋒，27歲的他盤扭力出眾，友賽時連番突破理文防線，更貢獻一個入球，不過傳球意職有待加強。26歲的米基爾能擔任進攻中場，這個首度離開巴西聯賽效力的球員，在友賽中負責串連球隊進攻，並後上入楔創造機會。

由於基斯及王睿留隊，加上元朗從香港飛馬外借祖連奴，連同三個巴西試腳球員，外援名額基本已滿。陳文俊指球隊組軍已接近完成：「球隊正觀察這三名外援的表現，是否達到教練要求。若適合便會簽約，否則可能需要轉變踢法，或再覓新援，日內將開會決定。」本地球員方面，元朗由傑志借用門將陳嘉豪，曾至孝則從東方龍獅來投，並羅致黎厚希、黃晉軒、彭超然及曾梓軒等小將。不過，對於盛傳會加盟的左閘張健峰，陳文俊透露指雙方暫時未有聯絡。

流浪今日正式公布杜馬思（中）加盟，增強球隊後防實力。（袁志浩攝）

元朗三名試腳外援，按圖放大：

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元朗引球迷杯葛 陳文俊：各人有選擇的自由

元朗早前因發生白衣人無差別襲擊事件，傳媒採訪日已兩度延期，陳文俊指現時仍未能落實發布會日期，但他稱球隊已跟贊助商簽約，新季料繼續以「佳聯元朗」名義參賽。對於元朗足球會會長王威信捲入元朗暴力事件而受傷，令球隊在網上飽受批評，陳文俊認為現時香港社會的確出現問題，且開始為球圈帶來影響，「（元朗主場入座率是）我控制不到的事情，不會多想，事態發展如何、各人都有選擇的自由，我只會集中球場內的事情」。

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前理文外援史提芬彭利拿（右）今日為流浪於友賽中上陣，新季或會披起流浪戰衣。（袁志浩攝）

從2012年起便效力元朗、同時於區內居住的法比奧，對近日發生的社會事件感到傷心：「我認識的香港是個很和平的地方，這是我和家人選擇在此定居的原因。我能做的事便是為香港祈禱，希望香港盡快恢復和平。」他又希望元朗球迷能繼續入場：「足球總是能讓人興奮及享受的運動，沒有球迷的話，球隊什麼都不是，我們需要他們的支持。」

曾至孝（右）從東方龍獅加盟元朗，惟張健峰最終未能來投。（袁志浩攝）

杜馬思回歸流浪 「肥彭」跟操料加盟

同日，傑志跟升班馬標準流浪友賽，流浪獲前元朗中堅杜馬思回巢，去季效力理文的外援史提芬彭利拿亦正跟操，惟球隊最終以0：5不敵傑志，入球者為盧卡斯、巴拉克、畢頓及梅開二度的蘇沙。「藍鳥」曾稱會外借保羅及一名外援，足球總監朱志光透露，大埔與一支甲組球隊對前者有興趣，教練團會於8月中到越南集訓後，才決定其餘外借人選。亞援方面，傑志會考慮在季中才羅致合適球員，以應付亞洲賽。