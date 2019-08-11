【運動公社】英超轉會窗總結　球隊闊綽不再　建軍思路更見明確

英超開季，轉會市場亦要告一段落。在此筆者姑且做了兩點總結，簡單描述一下轉會窗的市況。一方面，除了英國脫歐這個不穩定的因素，轉會市場的泡沫令許多英超球隊出手沒有過往闊綽；另一方面，英超各隊建軍思路，比以往更為明確，這也體現在球員買賣的方針之上。

一、投資不能與成績成正比成為趨勢

上季富咸的例子告訴我們，投資規模與聯賽成績不成正比，但這不僅是個別例子而已。《金融時報》在2017年援引畢馬威會計師事務所（KPMG）的資料寫成報道文章，反映一般球隊表現低於實際價值成為趨勢（大家可以參考李聲揚為四大聯賽整理的數據文章，評估球隊轉會的成效）。英超Big 6與其他球隊始終存在壟斷優勢——即使今季有一兩隊會跌落首6名以外，很快便可以利用購買力補充陣容回到原來的位置。既然巨額投入的實際回報不見得太多，而且也很難追趕Big 6，那又何必花太多錢呢？這也許能解釋利物浦的態度為甚麼不積極——反正花了錢，在英超也是坐亞望冠（聯賽冠軍的價值在班主和球迷的角度來說不太一樣，這是另一回事）。

利物浦去季表現優異，但是擴軍態度並不積極。（Getty Images）

而且，市場上值得買的球員不多，因為他們對球隊的體系和戰績提升有限，不值得斥巨資去買。暫時Transfermarkt網站列出轉會費達4000萬歐元的球員只有22人，當中英超佔了一半，而非一線豪門的交易只佔三宗（馬琴改投辛尼特、祖寧頓加盟紐卡素、夏拿轉投韋斯咸和李斯特城買斷泰利文斯），可以反映英超二線球隊對市場的觀望態度。除非遇上馬德里體育會這種剛性需求大的球隊（剛巧基沙文、高甸連連出走），就會耗上上億歐元買來祖奧菲歷斯（Joao Felix），其投入自然比其他球隊更誇張。英超轉會窗較早關門，變相降低他們的剛性需求，所以很多球隊一早就完成了引援，轉會窗因此並不熱鬧。

馬德里體育會以高價引入祖奧菲歷斯，補充基沙文的空缺。（Getty Images）

二、建軍思路更明確

在第一點總結之上，我們明白教練團對體系的建設、球探團隊的考察工作，既影響轉會的性價比，比起轉會市場投資額更影響球隊戰績。近數年來，利物浦、熱刺和狼隊充分向其他對手示範這兩方面的優勢。球迷有一種慣性的希望，就是「能買人總比不買人好」。但綜合球隊的體系需要、市場的實際情況來考量，有時候這一句話也不見得是金科玉律。

從英超球隊的建軍思路和體系需要而言，有些球隊的補充無疑是很有針對性的，例如白禮頓和熱刺。在新帥樸達帶領之下，白禮頓引入用球穩定的中堅韋伯斯特（Adam Webster）和具突破能力的翼鋒杜沙特（Leandro Trossard），加上射手穆比（Neal Maupay），這數項引援對於球隊的陣式切換和打法帶來豐富的變化。熱刺購進尼當比利和盧斯素，加快攻守轉換和控場能力，是鞏固中場實力的好收購。阿仙奴在最後一天購入大衛雷斯，可能是前列分子之中最實惠的收購，而車路士也可能犯下放走馬迪以來最大的失誤。曼聯的動向也值得留意。重視本土球員和青訓方向，有提升內部凝聚力和回歸傳統的意味，但是球隊始終沒有針對靴利拉的戰術效果，補充一位具中堅意識的六號位球員，加上後場上搶能力依舊薄弱，其轉會成效或許相對較低。

車路士以低價放走大衛雷斯，或會成為一大錯誤。（Getty Images）

綜觀各隊，維拉雖然購進了大量新球員，但是收購大多是七月尾之前完成，磨合比起上季的富咸好得多。英超的球會經營越來越合理，像富咸之類的悲劇在未來會越來越少，對於建立健康而緊張的聯賽競爭環境是一大好事。

參考文章：Football’s smartest spenders in the multibillion-euro transfer market

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