【01球評】VAR英超老是常出現　哥迪奧拿：必須保持冷靜和堅強

英超在剛開鑼的2019/20球季終於引入視像助理裁判系統（VAR），首輪賽事即在周六（10日）曼城作客韋斯咸一戰三度登場。戰情一面倒之下，VAR沒有改變球賽戰果，卻大大影響比賽觀感。 曾為VAR「受害者」的曼城主帥哥迪奧拿一矢中的：「VAR改變了球賽動向」。

球迷的矛盾

「人為失誤就是球賽的一部分」。這句在足球界廣為流傳的句子，深入不少球圈中人和球迷血液，甚至被奉作讓球賽變為經典的「缺陷美」。如果馬勒當拿在1986年世界盃的「上帝之手」入球當年被VAR了，之後他以一敵五的超級金球會否出現？阿根廷球王的國家隊後輩、熱刺主帥普捷天奴正是其中一位公開反對VAR的領隊。

然而當比賽涉及的利益越來越大，影響日漸深遠，各地也出現過不少操縱球賽的案例，加上比賽速度提升至肉眼難以作出即時準確判斷，球證的確需要借助科技的幫助，經過歷年測試，VAR成為各國聯賽信賴的系統，相繼陸續引入。

VAR一引入英超，第一輪比賽立即搶盡風頭。（路透社）

曼城球員對VAR判決感到無奈。（Getty Images）

不可逆轉的潮流

最先引入VAR的主流歐洲聯賽，是2017/18開始全面使用的德甲和意甲，2018/19球季連西甲也應用。國際大型賽事方面，2018俄羅斯世界盃全面使用，歐聯上季亦在淘汰賽階段起應用。VAR已是一股不可逆轉的潮流，英超聯無論多麼抗拒，也再沒有拒絕的借口。

全世界抱觀望心態，等待VAR來到英超。開鑼戰利物浦對諾域治沒有用上，只因球證器材問題令比賽受阻數分鐘，到曼城對韋斯咸的比賽它三度出現，《華盛頓郵報》一篇評論文章以〈VAR粗暴進入英超〉（VAR makes a rude entrance to the English Premier League）為題，形容這項新科技為英國球壇帶來的震撼。

《華盛頓郵報》一篇評論文章以〈VAR粗暴進入英超〉（VAR makes a rude entrance to the English Premier League）為題。（華盛頓郵報網頁截圖）

如果沒有VAR……

沒有VAR，球證會錯過史達寧微乎其微的「膊頭越位」，造就加比爾捷西斯為曼城射進一記組織漂亮的入球；沒有VAR，法比安斯基便可神勇撲出阿古路的十二碼。一來一回，賽果還是曼城大勝5：0沒有改變。VAR將兩者都推翻，比賽吹停，重新來過，暫停的時間不算太長，比賽流暢程度卻受干擾，這便是哥帥所指的VAR改變球賽動向。

哥迪奧拿坦言：「當VAR不是站在你那方的時候，必須保持強大心態」，並以對韋斯咸一戰為例，「3：0的時候你以為球賽幾乎分出勝負了，但只是2：0的話（捷西斯最初射進3：0一球被VAR推翻），比賽完全是另一回事。」

史達寧因膊頭越位，令曼城入球被推翻。（網上圖片）

哥帥：學習控制情緒

他的感想是，「你必須保持冷靜和堅強」，因為VAR判決不單會改變兩支球隊的動力，現場觀眾一樣受到影響，「那將會是對我們將來重要的一堂課」。

上季歐聯四強次回合曼城面對熱刺時，正是因為球賽尾段兩個VAR判決出局，經過一個暑假的沉澱，他已將心態調整過來，「經歷歐聯對熱刺所發生的事情後，那股熱情，現在我們已經可以控制那種情緒，那是好事，你必須心志頑強，學習控制情緒。」

英超第一周主角：VAR（按圖放大）

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必須接受的新常態

韋斯咸對曼城一戰賽後，前阿仙奴球員迪臣、前車路士守將拿索斯等多位評述員為VAR大發偉論，當眾人為VAR狠狠奪去曼城一個組織漂亮的入球不斷抱怨時，其中一人冷冷一句：「無論多少都好，越位就是越位，非常清楚的，不是嗎？」全場即時啞口無言。

公平、公開、公正是所有球迷追求的事，VAR當然不能即時改變所有問題，然而至少球證重大失誤、某些球隊經常被揶揄為「4-4-2-4」的場面，應可大為減少。有利必有弊，正如韋斯咸對曼城一戰一樣，比賽的可觀性和流暢度必然有一定程度折讓，這是所有人必須重新習慣的事。

英超頭5輪賽程（按圖放大）

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