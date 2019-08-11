【香港足球】港超最佳裁判員揭盅　旁證越位判決準確度逾9成

香港足球總會今日（11日）於九龍東皇冠假日酒店舉行年度裁判會議，公布各級別聯賽的最佳裁判及助理裁判員。足總裁判總監張炎有就近月發生有關球證的爭議及表態事件作出回應。

足總今日舉行年度裁判會議，席上頒發去季港超聯最佳裁判員獎項。據悉，足總於每場港超比賽中，均有考核員為裁判評分，而吳超覺取得8.4的最高平均分，成為港超聯最佳裁判員。至於兩名最佳助理裁判員，分別是羅銘亮及霍龐盛，兩人全季越位決定準確度近94％，足總裁判總監張炎有就此解釋，「足總在每場賽事，都有鏡頭去檢查旁證的越位決定是否準確，就如另類VAR，用以內部分析，而港超平均正確率是92％。」

足總於上周五起舉行一連三日的裁判訓練營，並邀得來自沙地亞拉伯的資深裁判、國際足協裁判導師Altraifi Ali Ahmed，向各級裁判現場教授新球例。（袁志浩攝）

湯巨森或再執法 來季港超有「新丁」



上個球季，球證湯巨森因在菁英盃東方龍獅對和富大埔中，處理爭議入球時作出錯誤提議，遭足總裁判委員會停賽三個月。不過，在停賽期於今年3月19日結束後，仍未能於港超賽事中看見湯巨森的身影。張炎有稱，湯巨森目前未有執法任何級別賽事，但對於他是否重返賽場，會按規則辦事，「制度是有賞有罰，他是位有經驗的球證，若符合所有條件，如通過體測及完成有關課堂，不排除能重新執法。」 新一季港超聯將於8月底開鑼，張炎有補充，將有一位新球證獲提拔至港超執法。

奪得上屆港超最佳裁判員的吳超覺，上季亦曾出現爭議性判決。（資料圖片）

回應廖國文事件 「冀雙方場內放下分歧」



另外，足總一級註冊裁判員廖國文早前被指在社交網站辱罵示威者，掀起部份本地球證聯署「割席」。張炎有回應時指，裁判員包含於各個界別內工作的人士，足總無權限制其私人行為，「我個人不就此作出評論，但希望所有裁判員，在場內能以應有的態度處理工作，放下分歧，否則只會影響合作性及執法。」

湯巨森去季遭停賽三個月，至今未曾在港超執法。（資料圖片）

而就是次事件，有球迷指若廖國文來季執法港超賽事，將作出針對性行動，張炎有認為若問題升級至「社會層次」，將交予裁判委員會處理。他說：「政治問題很難處理，有人投訴的話，會審視是否合理。正常情況下，這不會影響足總安排球證執法賽事的工作，但相信委員會將作出考慮，聆聽雙方意見。」