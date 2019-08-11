【羽毛球】東京奧運沒有李宗偉　林丹：「他的精神仍在鼓勵我」

36歲的李宗偉早前宣布「掛拍」，無緣與好友兼老對手林丹在奧運「再續前緣」。這位35歲的中國羽毛球壇巨星接受訪問時揚言，即使對方已退下來，自己仍受到他不屈不撓的精神激勵，並將努力爭取第五次出戰奧運。

36歲的李宗偉在2018年中患上鼻咽癌，癌症康復後「拿督」今年初重投訓練，但無奈以身體健康為先而掛拍，未能與林丹一同征戰東京奧運。

林丹職業生涯贏盡奧運、世錦賽、亞運等各大錦標，是史上最偉大羽毛球手之一，他接受世界羽聯訪問時對李宗偉推崇備至，認為對方19年的職業生涯即使欠缺一面奧運金牌和世界冠軍銜頭，但其精神力量令人景仰。

「我認為宗偉非常出色而且很堅強，他努力嘗試並多次接近贏得金牌。最後他無法實現他的目標和馬來西亞的夢想。」林丹感言，「在我看來，這是競技體育的殘酷，但無論如何，他每次都從挫折中站起來並繼續，更努力訓練和比賽。」

林丹在訪問中大讚李宗偉。（視覺中國）

林丹、李宗偉惺惺相惜（按圖放大）

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林丹：他鼓勵我追求更多成就

「他的情況與我大相徑庭，雖然我成功取得了一些非凡的成就，但我真的很佩服他不屈不撓的精神。」林丹對李宗偉心存感激：「在某種程度上，他鼓勵我追求更多成就，打破更多紀錄，創造奇跡。」

隨年紀漸大，林丹不再在球場上戰無不勝，首圈、次圈出局變成家常便飯，世界排名跌至第17位，明年他能否第五度代表中國出戰奧運會，仍是未知數，沒有李宗偉，對方的不死精神成為最大推動力，讓他以經驗、技術和鬥志與一班年輕球手爭逐。

左起：基斯頓遜、陶菲克、李宗偉和林丹被稱為羽毛球壇「四大天王」。（視覺中國）

羽壇四大天王只剩林丹

他在另一訪問中，侃侃而談職業生涯中一眾對手，「當我開始職業生涯時，我與基斯頓遜（Peter Gade）打了很多令人難忘的比賽。我仍然可以清楚記得2003年全英賽決賽，我最終贏得了冠軍。」他揚言，「能夠擊敗比我大幾歲的球員，一個來自歐洲的頂級球員，以及我在成長過程中在電視上看到的球員，真的令人難以置信。接下來是陶菲克，之後是宗偉。」四人各有成就，被稱為羽毛球壇「四大天王」。

昔日對手陸續退下來，換上另一批面孔，他依然未言退，「我的職業生涯很長，所以我在不同的階段遇到了不同的對手。最近我的競爭對手是我的隊友諶龍、石宇奇，丹麥的安賽龍和日本的桃田賢斗。只要我繼續比賽，我的對手就會不斷增加。」