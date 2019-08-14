【游泳】93歲日本婆婆再次參加世界游泳大師賽　感動全場

年齡不是界限，知易行難。人類機能自然衰退，有什麼方法保持健康？恆常運動扮演重要角色，也需要頑強意志力。 93歲的Toshiko Amano，出入要坐輪椅，但她就是不肯放棄，堅持再次出戰世界游泳大師賽。幾經艱苦在眾人攙扶下到達屬於她的線道，為安全起見沒有使用起跳台，一入水中就是她的表演時間。

忘掉時間的競賽

韓國光州7月主辦世界游泳錦標賽，第18屆世界游泳大師賽8月在當地緊隨而來，比賽只有年齡下限，沒有上限，25歲以上便可參賽。賽事按年齡分組，每5年為一組，Toshiko Amano參加的100米自由泳女子90-94歲組只有她一人參賽，與身旁兩位「85歲後」一起出戰。

她的速度與兩位較她年輕4年和8年的「妹妹」相去甚遠，遠遠落後，其他泳手已完成賽事，她好不容易才以2分30.39秒游完頭50米。她曾經放慢下來，卻沒有放棄。救生員一直在旁守護，全場觀眾一起為她打氣，觸池一刻喝釆聲和掌聲雷動，時間已經不再重要。大會成績只以「成績未被確認」（Not Classified），沒有官方紀錄，不緊要，她已是所有人心目中的冠軍。

今屆世界游泳大師賽最年長參賽者、93歲的日本婆婆Toshiko Amano觸池一刻全場掌聲雷動。（國際泳聯）

Toshiko Amano在眾人攙扶下到達賽道。（國際泳聯）

來自日本的Toshiko Amano婆婆是游泳大師賽常客，網上的官方紀錄不齊全，最早可找到1990年她參加第三屆世界游泳大師賽的紀錄，那年她63歲，在400米自由泳60至64歲組別以9分14.62秒，17個參賽泳手中得第11名。之後再找到她在不同屆別參加過100、200、400和800米自由泳的紀錄，也有參加泛太平洋游泳大師賽的足跡，紀錄中她從未贏過，時間一點也不快，她毫不介意，一直堅持。

難以想像到底一個失去日常行動力的人，要付出多大力氣和勇氣，才可以如此努力不懈，身體條件不似預期，依然決不放棄，而且更能樂在其中。

Toshiko Amano完成賽事後一臉滿足。（國際泳聯）

Toshiko Amano婆婆部分參賽紀錄

我要游到100歲

賽事完結後，她回到自己的輪椅上，笑得開心而滿足。她說：「游泳過後我不覺得累，我要一直游到100歲。」

她是今屆大師賽之中最年長的泳手，91歲保加利亞泳手Tancho Tenev則是最年長男泳手。大師賽同時設有跳水、韻律泳和水球等項目，Tenev同時是最年長的跳水參賽者，女子跳水冠軍是81歲的英國選手Joan Aldous。一群銀髮族在游泳內笑得開懷，無論任何年齡，也不會成為他們繼續做運動的障礙。

第18屆世界游泳大師賽精彩圖輯（按圖放大）