【歐洲超級盃】利物浦阿祖安戴罪立功　12碼氣走車路士捧盃

車路士與利物浦周四（15日）凌晨於土耳其伊斯坦堡爭奪歐洲超級盃，車路士雖有基奧特先開紀錄，但利物浦換邊後有沙迪奧文尼追和，雙方加時各入一球，2：2言和，最後利物浦互射12碼以5：4奪得冠軍。

利物浦今仗有門將艾利臣碧加因傷缺陣，由新加盟的阿祖安把關，文尼復出出任正中鋒，阿歷士張伯倫就代替奧歷治。至於車路士今仗大輪換，普列錫、基奧特、尼古路簡迪都悉數上陣。

開波不到5分鐘，利物浦已經有個大好機會，文尼禁區倒掛射中基斯甸臣的手，但球證只判角球。張伯倫16分鐘在前線找到沙拿，這名埃及射手殺入禁區在對方防將力壓下，射門被車路士守門員阿列沙巴拿加擋出。

車路士35分鐘後終於破門，普列錫中場單騎推進，引到多名紅軍守將包圍，禁區一個橫傳給無人看管的基奧特，後者輕鬆射成1：0。這支倫敦球隊40分鐘幾乎拉開紀錄，入球的普列錫原來早就越位在先，惟旁證沒有舉旗，球證獲VAR球證提示吹罰。

利物浦除了首10分鐘外，中場傳送多有失誤，相反車路士站穩陣腳後攻勢愈見凌厲，前線效率甚高，往往一兩個球員就已經足夠令到紅軍後防聞風喪膽。

沙迪奧文尼此役串演中鋒梅開二度。（美聯社）

利物浦半場換入羅拔圖法明奴，入替上半場幾乎隱形的張伯倫，開波不夠3分鐘就收到成果。法賓奴笠傳入禁區，法明奴未有貪功，伸腳輕輕橫傳給文尼，這名塞內加爾射手第一次射門被對手門將擋到，但皮球落在自己面前，補射追和。

利物浦隊長佐敦軒達臣75分鐘開出角球，韋拿杜姆12碼控停皮球橫傳給沙拿，可惜射門被守將擋到，反彈到華基爾雲迪積克面前，但可惜射門被阿列沙巴拿加撲出。

利物浦85分鐘有反超前機會，沙拿直線送文尼一程，後者射門斜出。不過，慢鏡顯示文尼早已越位，就算入球也好，翻看VAR也會推翻。車路士臨完場前角球帶來驚險場面，但葛迪蘇馬頭槌頂高。雙方法定時間內未能分出勝負，要加時分勝。

加時開賽不久，利物浦就有高美斯施射，但被阿列沙巴拿巴沒收。紅軍95分鐘反超前，法明奴沉底傳中，文尼第一時間射門中楣彈入。車路士98分鐘追和，後備上陣的譚美阿巴謙被阿祖安撲跌，球證直指12碼，佐真奴主射追平。車路士104分鐘祖爾麥迪比失誤，柏度傳中給阿巴謙，可惜這名年青球員射門僅告斜出。雙方加時下半場踢得謹慎，車路士先後有蒙特及柏度叩關，但無法再添加紀錄後要射12碼。互射12碼階段，利物浦5輪全中，車路士最後一人阿巴謙射中路被阿祖安用腳擋出，利物浦以5：4奪得歐洲超盃。

利物浦憑互射十二碼力壓車路士捧盃。（美聯社）

英超第2輪賽程（按圖放大）